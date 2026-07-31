Hamas silah bırakacak mı? Trump'tan dikkat çeken açıklama: "İran'da başarılı olmasaydık olmazdı"

ABD Başkanı Donald Trump, Camp David'de düzenlenen basına açık ilk kabine toplantısında Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de ateşkes ve silahsızlanma sürecine ilişkin açıklamalar yapan Trump, Hamas'ın silah bırakmasına yönelik yürütülen müzakerelerin önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

"Hamas'ın silah bırakması kolay olmadı"

Gazze Barış Kurulu tarafından kamuoyuna duyurulan taslak anlaşmaya değinen Trump, Hamas'ın silah bırakmasının sanıldığı kadar kolay bir süreç olmadığını belirtti.

Trump, "Hamas'ın silah bırakması karmaşık bir konu. İran'da başarılı olmasaydık bunu sağlayamazdık." ifadelerini kullanarak, sürecin ABD'nin bölgedeki politikalarıyla bağlantılı olduğunu savundu.

İsrail'in de destek verdiğini söyledi

Trump, Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin varılan mutabakatın İsrail'in de desteğiyle şekillendiğini belirterek, "İsrail bu durumdan çok memnun. Bu sürece onlar da yardımcı oldu. Pek çok kişi Hamas'ın silah bırakmasının imkânsız olduğunu söylüyordu." dedi.

ABD Başkanı, Hamas'ın mı önce silah bırakacağı yoksa İsrail'in mi Gazze'den çekileceği yönündeki soruya ise doğrudan yanıt vermedi.

İran mesajı verdi

Trump, açıklamasında İran ile yürütülen temaslara da değinerek, diplomatik görüşmelerin sürdüğünü ancak Tahran yönetimine olan güveninin azaldığını ifade etti.

"İran ile anlaşabiliriz ancak onlara inancımı kaybediyorum. Görüşmeler devam ediyor fakat sürekli verdikleri sözlerden dönüyorlar." diyen Trump, sürecin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Gazze'de yeni dönemin işareti mi?

Trump'ın açıklamaları, Gazze'de kalıcı ateşkes ve silahsızlanma yönündeki uluslararası girişimlerin hız kazandığı bir dönemde geldi.

Gazze Barış Kurulu'nun açıkladığı taslak anlaşma, Hamas'ın silah bırakması ile İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini eş zamanlı ilerletecek bir yol haritası öngörüyor. Taraflardan gelecek resmi adımların önümüzdeki günlerde sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.