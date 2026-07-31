Mahkemenin şamarı CHP'yi karıştırmaya devam ediyor! Kayyum karmaşası derinleşti!

Mutlak butlan krizi yaşayan CHP'de hareketlilik devam ediyor. CHP Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel’i atadığı iddia edildi. Öte yandan partisinin MYK toplantısının ardından söz konusu iddiaya ilişkin açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Bu konuyla ilgili MYK'da bir gündem oldu ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.

Mahkemeden çıkan "Mutlak butlan" kararının ardından CHP'de başlayan kabuk değişimi devam ediyor.

GÜRSEL TEKİN'İN YERİNE YENİ İSİM

Son olarak CHP Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Başkanlığı'na yeni bir ismi atadığı öne sürüldü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisi ile Gürsel Tekin'in yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in, İl Başkanı olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Partisinin MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı'ya söz konusu iddia soruldu. Sarı, "Bu konuyla ilgili MYK'da bir gündem oldu ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.

SARI: BOŞALAN 12 İLE ATAMALAR YAPTIK

Öte yandan Sarı, “Daha önce görevden aldığımız illerle beraber kendiliğinden istifa edip giden arkadaşlarımızla birlikte boşalan 12 ile atamalar yaptık” açıklamasında da bulundu. Buna göre; Amasya’da Emin Kalyoncu, Artvin’de Ahmet Özdemir, Balıkesir’de Fikret Şahin, Burdur’da Recep Mutlucan, Giresun’da Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum’da Tuncay Yılmaz, Kars’da Muhammet Baran Karahan, Kastamonu’da Uğur Alendar, Kütahya’da Nihat Saygın, Rize’de Muhittin Bayrak, Trabzon’da Mustafa Gültekin, Zonguldak’da ise Olcay Can görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 2 Eylül’de mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun “tedbiren görevden uzaklaştırılmasına” karar vermişti. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim il yönetimine kayyum olarak atanmıştı.

CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itirazda bulunmuştu. Mahkeme de yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin “ihtiyati tedbir” kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti.

CHP de İstanbul Olağanüstü Kongresi’ni 24 Eylül’de yapmıştı. Kongre öncesi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) “başlayan kongre durdurulamaz” kararına rağmen İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazarak, İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını talep etmişti.

YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin devamına karar vermişti. Ahmet Yener yaptığı açıklamada, “Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan kongrenin devamına karar vermiştir” demişti.

Kongrede tek aday olan Özgür Çelik, geçerli oyların tamamını alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti.

MEHMET ALİ YÜKSEL KİMDİR?

2001 CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanı olarak görev alan Mehmet Ali Yüksel, 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı görevinde bulundu.

Yüksel, İstanbul 2. bölge milletvekili adayı gösterilmişti.

Yüksel, bir dönem "Siyasal İşler ve Seçim Propagandası" konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı görevini de yürütmüştü.