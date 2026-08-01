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Gündem 5 F-16 ve 76 personel NATO görevi kapsamında Amari Hava Üssü'ne ulaştı
Gündem

5 F-16 ve 76 personel NATO görevi kapsamında Amari Hava Üssü'ne ulaştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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5 F-16 ve 76 personel NATO görevi kapsamında Amari Hava Üssü'ne ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 5 F-16 ve 76 personelin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-72 görevi kapsamında Amari Hava Üssü'ne ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin NATO'nun müttefik hava sahasını koruma ve ortak savunma kararlılığına yönelik güçlü katkısını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Hava Kuvvetlerimize ait 5 adet F-16 ve 76 personel, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-72 görevi kapsamında Amari Hava Üssüne intikal etti. Görevimiz 30 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Türkiye, üstlendiği tüm uluslararası sorumluluklarda olduğu gibi bu görevde de müttefiklerine güven, dostlarına huzur vermeye devam edecektir."

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