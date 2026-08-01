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Spor Samsunspor, Antoine Sekongo transferini bitirdi
Spor

Samsunspor, Antoine Sekongo transferini bitirdi

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IHA Giriş Tarihi:

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Samsunspor, Antoine Sekongo transferini bitirdi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Dunkerque forması giyen Malili orta saha Antoine Sekongo’nun transferini tamamladıklarını açıkladı.

Samsunspor, yeni sezon öncesi orta sahasını Antoine Sekongo ile güçlendirdi. Bu sezon şimdiye kadar gelen transferlerden ziyade giden oyuncularla anılan Samsunspor'da yeni transferi Başkan Yüksel Yıldırım açıkladı. Yıldırım, sahibi olduğu Dunkerque takımının başarılı orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'nun Samsunspor'a katıldığını ifade etti.

 

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere daha önceden verdiğim sözü tuttuğumu bildirmek istiyorum. Samsunspor ile Dunkerque'un Hollanda kampında Antoine Sekongo ile görüşüp transferini bitireceğimi söylemiştim. Nihayet bu transferi hayırlı bir şekilde bitirdik. Antoine Sekongo transferi Samsunspor'umuza hayırlı olsun" dedi.

 

Stade de Reims altyapısından yetişen 1,78 metre boyundaki Sekongo, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Geçen sezon Fransa Ligue 2'de 34 maçta 9 gol ve 4 asist katkısı yapan Sekongo, profesyonel futbol kariyerinde ise 89 maçta 25 gol atma başarısı gösterdi.

Antoine Sekongo, kırmızı-beyazlı ekibin Elliot Watt, Bilal Beyazıt, Samed Onur ve Fatih Kaya'nın ardından bu sezonki 5'inci transferi oldu.

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