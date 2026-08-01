Trump masaya oturtmak için saldırı emri verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran yönetinin direncini kırarak müzakere masasına dönmesini sağlamak amacıyla İran’a karşı birkaç gün sürecek yeni bir askeri harekât için talimat verdiği öne sürüldü.
Washington ile Tahran arasındaki çatışmalar sürerken ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını genişletmeye hazırlandığı iddiası gündeme geldi. The Wall Street Journal’ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yeni operasyonların hafta sonundan itibaren başlayabileceği ileri sürüldü.
Saldırıların birden fazla güne yayılmasının planlandığı belirtilirken, harekâtın temel hedefinin İran yönetini anlaşmaya zorlayacak ölçüde askeri baskı oluşturmak olduğu savunuldu.
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik devam ederken, The Wall Street Journal gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimini anlaşmaya zorlamak için İran’a yönelik birkaç günlük yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiği bildirildi. Yeni ABD saldırılarının bu hafta sonu itibarıyla başlayabileceği aktarıldı.
Trump yeni saldırı sinyali vermişti
ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Camp David başkanlık konutunda yapılan basına açık kabine toplantısı sırasında İran’a yönelik yeni saldırı sinyali vererek, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, ’artık dayanamıyoruz’ diyecekler" açıklamasında bulunmuştu. ABD ile İran arasındaki çatışmaların İran’ın karşılık verme kapasitesi tamamen sona erene kadar devam mı edeceği yönündeki bir soruya Trump, "Biraz sürer. Giderek zayıflayacaklar. Belki şimdi biraz güçlenebilirler, ancak sonra yeniden zayıflayacaklar ve etkileri tükenip gidecek" cevabını vermişti.
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