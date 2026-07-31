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Gündem Ateşkes tanımaz İsrail'den kalleşlik! Lübnan’ın güneyinde patlayıcılarla yıkım sürüyor!
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Ateşkes tanımaz İsrail'den kalleşlik! Lübnan’ın güneyinde patlayıcılarla yıkım sürüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ateşkes tanımaz İsrail'den kalleşlik! Lübnan’ın güneyinde patlayıcılarla yıkım sürüyor!

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes ve çerçeve anlaşmasını hiçe sayarak ülkenin güneyindeki beldeleri patlayıcılarla yerle bir etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, işgalci güçler Taybe, Hadasa ve Sur çevresindeki beldeleri hedef alarak bölgede terör estirmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusunun, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelerde patlayıcılarla yıkımları sürdürdüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki işgalci İsrail güçleri, Nebatiye kentine bağlı Taybe beldesinde 3 şiddetli patlamayla yıkım yaptı.

İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Hadasa beldesinde de patlayıcılarla yaptığı yıkımın şiddetli gürültüsü çevre beldelerinde duyuldu.

Ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı el-Mansuri ve Buyut es-Siyad beldeleri de İsrail ordusunun topçu atışlarına maruz kaldı.

 

- ⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail ateşkese rağmen çeşitli bölgelerde saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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