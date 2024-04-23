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Gündem

Belediye bütçeleri konsere aktı! Fondaşlar bayram etti

Yeniakit Publisher
2024-04-23 20:43:00 -
Belediye bütçeleri konsere aktı! Fondaşlar bayram etti

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı DEM Parti’nin desteğiyle ele geçirdikleri belediyeleri arpalığa çeviren CHP’liler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bahanesiyle yandaşları ihya etti.

HABER MERKEZİ yeniakit.com.tr

Seçim öncesi açlık edebiyatı yapan ve hükümete “israf” iftirası atan CHP’li başkanlar, yönettikleri belediyelerin bütçesini konsere akıttı. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu çok sayıda CHP’li belediye başkanı, ‘kaşe ücreti’ adı altında içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu parasıyla yandaş sanatçıları semirtti.

23 Nisan bahanesiyle düzenlenen ve maliyeti milyonlarca lirayı bulan konserlerden bazıları şöyle:

İBB BİR HAFTADIR BAYRAM YAPIYOR

Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB Kültür A.Ş., 14-24 Nisan tarihleri arasında Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali düzenliyor. Festival kapsamında dünya gelenlinde 16 ülkeden çocuk halk dansları topluluğunu ve 394 çocuğu İstanbul’a getiren İmamoğlu, dün saat 14.00'ten itibaren konser sağanağı başlattı. İstanbul 23 Nisan Konserleri kapsamında Ceza ve Zeynep Bastık Üsküdar Sahil Meydanında, Köfn İstanbul Sanat’ta, Aydilge Çekmeköy’de, İlyas Yalçıntaş Bahçelievler’de sahne aldı.

ANKARA’DA LAY LAY LOM

Hizmet belediyeciliği yerine algı belediyeciliği yürüten CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.Ankara halkına çorba dağıtmaktan başka gözle görülür bir hizmeti olmayan Yavaş, belediye kasasından 3 gün süre kutlamalara imza attı. 23 Nisan kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleştirilen konserlerde Semicenk, Gazapizm ve Edis sahne aldı. Önceki yıl bir konsere milyonlarca lira ödediği ifşa olan Yavaş, bu sene konser ödemelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınarak “şeffaflık” söylemini boşa çıkardı.
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CHP’DE VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN

Her fırsatta açlık-yokluk söylemine sarılan CHP’li belediye başkanların belediye kasasından 23 Nisan’a özel düzenledikleri konserlerden bazıları şöyle:

* “Böcek” olduğu iddiasıyla makam odasını komple tadilata alan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 23 Nisan kapsamında Türk Rock Müziği sanatçısı Haluk Levent’e “Zafer Meydanı”ndan konser verdirdi. Köksal’ın bir konser ücreti “ahbap” Levent'e 7,5 milyon lira ödeyeceği öne sürüldü.


•AK Parti’den CHP’ye geçen Bursa Orhangazi Belediyesi’nin 23 Nisan Bayramı için Demirtaş meydanında düzenlediği konserde sanatçı Melis Fis sahne aldı.


•Şarkıcı Hadise, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın talimatıyla düzenlenen “23 Nisan Maçka Çocuk Şenliği” kapsamında Maçka Demokrasi Parkın’da konser verdi.


* “Jakuzi” iftirasının önünü açan CHP’li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “saray yavrusu” şeklinde lanse edilen belediye hizmet binası önünde şarkıcı Manuş Baba’ya ücret karşılığında şarkı söyletti.
* 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seydişehir Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Ustaoğlu, 23 Nisan bahanesiyle yeni döneme Pinhani konseri ile “Merhaba” dedi.
•CHP’li Aydın Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı da ilçede teşekkür konseri düzenleyerek Gamze Dursun’u sahneye çıkardı. konserine tüm hemşerilerini davet etti.

ÜLKE SOYARKEN ATATÜRK MASKESİ

CHP’li belediyelerin, Mustafa Kemal’in çocuk bayramı ilan ettiği 23 Nisan’ı bahane ederek yandaşlarına konser yağdırması, gazeteci Uğur Mumcu’nun “Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken de Atatürk maskesi taktılar" sözünü akıllara getirdi.

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