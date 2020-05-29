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Aktüel

Belediye başkanları maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı

Bilecik’te belediye başkanları maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:39:30 -
Belediye başkanları maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı

Bilecik’te belediye başkanları maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan bir araya geldi. Program sonunda hatıra fotoğrafı çektiren başkanlara vatandaşlar tepki gösterdi.


Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ev sahipliğinde Bilecik’te görev yapan belediye başkanları Söğüt’te bir araya geldi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ve bazı ilçe ve belde başkanları toplantı sonrası Söğüt Belediyesi önünde maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar bu paylaşım sonrası belediye başkanlarının halka örnek olması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

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