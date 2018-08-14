Belediye başkanından örnek tasarruf: Makam aracını bıraktı

Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesince ekonomiye destek olmak amacıyla "Tasarruf Yapıyorum Ülkeme Sahip Çıkıyorum" adlı kampanya başlatıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkeye artı değer katmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Tasarruf Yapıyorum Ülkeme Sahip Çıkıyorum" adı altında kampanya başlattıklarını söyledi. Kendisinin de makam aracı yerine özel otomobilini kullanmaya başladığını dile getiren Fadıloğlu, 15 Temmuz'da memleketi hain emellerine bulaştırmak isteyenlerin şu anda da Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklar gerçekleştirdiklerini ancak milletin ve birlik beraberlik içerisinde bunun da gereğini yerine getireceğini kaydetti.

Fadıloğlu, kurum ve kuruluşlardaki tasarruf önlemlerinin tek başına yeterli olmayacağının altını çizerek, tüm vatandaşların milli dava şuuru içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

'YERLİNİN YERLİSİNİ ALMAMIZ GEREK'

Vatandaşlara öncelik sırasına göre ihtiyacı olan ürünleri alma çağrısında bulunan Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan ürünleri almamız, olmayanları ötelememiz gerekiyor. Burada bu öncelikleri yaparken ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yerli malları, hatta yerlinin yerlisini almamız gerek. Burada üretilen ürünü alamanın kent ekonomisine dolayısıyla ülke ekonomisine de katkısı olacak. Çünkü o paranın dolaşımı kendi şehrimizin içerisinde olursa herkes bundan fayda görmüş olacak."

Belediye kampanya kapsamında makam araçlarının sayısını da azaltarak dönüşümlü kullanılmasını sağlayacak.