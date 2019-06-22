0553 313 94 23

Belediye başkanından ilginç çağrı: Bizi kara listeye alın!

İtalya'nın Venedik kentinde yıllardır süren dev yolcu gemileri sorununa hükümetin çözüm getirememesi üzerine Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, UNESCO'ya kentin, 'kara listeye' alınması çağrısı yaptı. Büyük yolcu gemilerinin, kanallarla çevrili Venedik'in hassas altyapısına zarar vererek kentin geleceğini tehlikeye attığı uyarıları yıllardır yapılıyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 20:32
Belediye başkanından ilginç çağrı: Bizi kara listeye alın!

İtalya'nın Venedik kentinde yıllardır süren dev yolcu gemileri sorununa hükümetin çözüm getirememesi üzerine Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, UNESCO'ya kentin "kara liste"ye alınması çağrısı yaptı.

Venedik sakinleri ve çevre örgütleri, kentin kanallarının hassas altyapısını ve ekolojik dengesini bozdukları gerekçesiyle cruise gemilerinin yasaklanmasını talep etse de merkezi yönetimden bekledikleri desteği görememekten şikayetçi.

Son olarak 2 Haziran'da, 274 metrelik bir yolcu gemisinin rıhtıma ve bir feribota çarparak 4 kişinin yaralanmasına yol açması üzerine tartışma yeniden alevlenmişti.

Venedik Belediye Başkanı Brugnaro, bu olayın ardından da hükümetin herhangi bir adım atmamasından şikayet ederek, dünya mirasları kara listesine alınma talebini yazılı olarak UNESCO'ya (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ileteceğini açıkladı.

Bir radyo kanalına konuşan Belediye Başkanı, "Venedik tehlike altında bir kent, kendimizi tehlikede hissediyoruz" dedi.

Brugnaro, özellikle Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli'ye sert eleştiriler yöneltti ve "Bakan Toninelli'ye artık güvenmiyorum. Hayatımda böyle kibirli birini görmedim. Bakan'ın fikirleri bizimkinden farklı olabilir, buna itirazımız yok ama fikirlerini bize de söylese iyi olur" diye konuştu.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nden olan Bakan Toninelli ise Venedik'le ilgili projelerin teknik analizlerinin yapılmakta olduğunu ve ardından projelerin halkın oylamasına sunulacağını söyledi.Toninelli, Venedik Belediye Başkanı'na da "polemik ve hakaretlere son vermesi" çağrısı yaptı.

Büyük yolcu gemilerinin, kanallarla çevrili Venedik'in hassas altyapısına zarar vererek kentin geleceğini tehlikeye attığı uyarıları yıllardır yapılıyor. Dev cruise gemilerinin Venedik'e yanaşmasına karşı çıkan örgütler, bu gemilerin lagünde zemin erozyonuna, hava ve su kirliliğine yol açmalarının yanı sıra sürdürülemez bir kitlesel turizm türünü de teşvik ettiğini vurguluyor.

UNESCO'ya bağlı Dünya Mirası Komitesi de lagün yatağındaki erozyonun endişe verici olduğunu belirtmiş ve İtalya'yı, büyük gemi ve tankerlerin lagüne girişini yasaklamaya çağırmıştı.

Örgüt, gerekli önlemler alınmazsa Venedik'in "tehlike altındaki yerler" listesine alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

UNESCO, İtalya'ya önlem alması için ilk aşamada 2017 yılına kadar süre tanımış, ardından bu süre 2021'e kadar uzatılmıştı.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore'nin yayımladığı bir araştırmaya göre Venedik'e yanaşan cruise gemilerinin ekonomiye katkısı yılda 400 milyon euronun üzerinde.

Yolcu gemilerinin Venedik merkezinden uzaklaştırılması halinde bu gelirin azalmasından endişe ediliyor.

Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Venedik'in karşı karşıya olduğu bu sorunu Venedik Bienali sırasında sergilediği resimlerle gündeme getirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 20:32
  1. venedik
  2. çağrı
  3. unesco
  4. kara liste
  5. Luigi Brugnaro

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türel’in acı günü
    1. Türel’in acı günü
    2. ALS hastalarına boğaz turu morali
    3. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    4. Kars’ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    5. Elazığ'da 500 dönüm ekili tarla yandı
    6. Sivas’ta sağanak yağmur dereleri..
    7. Milli Takım Avrupa şampiyonu oldu!
    8. İki otomobil çarpıştı: 5 Yaralı
    9. İpek Soylu, Portekiz'de finalde
    10. Filenin Efeleri, namağlup Avrupa Altın..
    11. Bakan Soylu: PKK İstanbul'a sızmaya..
    12. Hollanda’da İslam karşıtı PEGIDA..
    13. Eski AB Başmüzakerecisi Bağış, Brüksel..
    14. Patrik Bartholomeos Nevşehir'de ayin..
    15. Hollanda'da ırkçı PEGIDA üyeleri..
    16. Voleybol: 2019 CEV Erkekler Avrupa..
    17. Adana’da serinlemek için göle giren..
    18. Ümraniye’de binlerce çocuk toplu..
    19. Abbas'tan İsrail'e "diyalog için..
    20. Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl..
    21. Gözaltına alınan kablo hırsızları..
    22. Süleyman Soylu Karadenizli Sporcular..
    23. A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV..
    24. Kayseri’de otomobil takla attı: 4..
    25. Belediye başkanından ilginç çağrı:..
    26. "Oğlumun kanı yerde kalmadı"
    27. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019..
    28. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    29. Trump'tan "İran'ın en iyi arkadaşı..
    30. İpek, Portekiz’de finalde
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!