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Gündem Belediye Başkanı'na makam odasında silahlı saldırı
Gündem

Belediye Başkanı'na makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında daha önce kendisinden iş isteyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başkan Taş olaydan yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 22:59:00 - 2022-03-21 23:06:01
Belediye Başkanı'na makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Belediye personelinin şahsı etkisiz hale getirdiği saldırıdan Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı.

Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi

Olay, Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi. Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi.

3 şahıs yaralandı

Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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