Belediye başkanı ile Bakan yardımcısı böyle kavga etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bir video yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Bodrumlular, kıymetli misafirlerimiz, merhaba. Son 2,5 günde 60 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'un Belediye Başkanı olarak paylaşmakta olduğum bu "kötülük" videosu eşliğinde; 3500 yıllık bir kente ve insanlarına saygısı olmayanların neden olduğu görüntüleri, "Bodrum'un her yeri çöp içinde" diyerek sosyal medyada paylaşanlara seslenmek istiyorum. Bu kentin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü, 404 personel ve 174 araç ile toplamı 650 milyon metrekare olan 56 mahallemize hizmet veriyor. Sizin Bodrum'u eleştiren videolarınıza konu olan görüntüler ise kış aylarında 600 bin, yaz aylarında 2 milyona yakın insanın çöpünü gece gündüz demeden toplayan temizlik emekçilerimizin yan gelip yatması nedeniyle oluşmuyor. O görüntüler, Bodrum'a, insanlarına ve misafirlerine saygısı olmayanların, ne yazık ki çok olması sayesinde oluşuyor. Dolayısıyla Bodrum'u ve Bodrumluları haksız yere kötülemeyin çünkü, kötü olan biz değiliz. Kötü olan, kentimizi ve kalbimizi açtığımız bazı yeni Bodrumlular ve Bodrum'da olmayı asla hak etmeyen, bazı misafirlerimiz."

ŞİKAYETE NE DEDİ

OdaTV'de yer alan habere göre; Cemre Birand adlı vatandaşın "Sayın Aras, belki devletin sorumlulukları ve sizin sorumluluklarınızı bir açıklasanız da anlasak. Örneğin yollar berbat, kim sorumlu? Etrafı kirletenlerden istediğiniz kadar ceza kesebiliyormusunuz? Elinizde ne yaptırım imkanı var?" sorusuna yanıt veren Ahmet Aras, "Merhaba. Temmuz ayında sona erecek olan altyapı projesi nedeniyle bozulan yollarımız, bulunduğu bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve Karayolları sorumluluklarında. Çevreyi kirletenlere kesilecek ceza tutarı yasayla belirleniyor ve an itibarıyla bu tutarın hiçbir caydırıcılığı yok. İyi akşamlar." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAKANLIKTAN YANIT

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ahmet Aras'a verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Öncelikle belirtmek isterim ki Bodrumun belediye sorumluluğunda olan dertleri ile dertlenmenize teşekkür ediyorum.Bu demek oluyorki kısa zamanda çözüme kavuşturacaksınız.

Bodrum’da Bakanlığımız sorumluluğunda olan bir eksikliğin olmadığını, *diğer taraftan sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz Alt yapı - Arıtma ve bunların onarımından kaynaklı Asfalt çalışmalarını da Nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız.*

Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim.

Hayırlı sezonlar geçirmeniz dileğiyle…"