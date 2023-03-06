Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru onaylanırsa Türkiye evcil hayvan mamasının en önemli markalarını bünyesinde barındıran Lider’e Belçikalı United Petfood ortak olacak. Bünyesinde 13 farklı markası bulunan Lider Pet Food’un satışıyla birlikte ABD’li şirket Türkiye pazarında hızlı bir giriş yapacak.

2009 yılında kurulan İzmir merkezli Lider Pet Food, 40 bin metrekarelik üretim tesisinde 220 bin tonluk üretim yapıyor. Yaklaşık 98 milyon dolarlık ciro yapan Lider Pet Food’un 350’den fazla çalışanı var. Şirketin Spectrum, Reflex, Bonnie, Proline, Trendline, Enjoy, King, Thunder gibi markaları bulunuyor.

19 tesisi var, 95 ülkeye ürün satıyor

Türk şirketini satın alan Belçikalı United Petfood ise 8 farklı ülkede 19 üretim tesisine sahip. Bu tesislerde 925 bin ton üretim yapan şirket, bu ürünlerle günde 12 milyondan fazla evcil hayvana mama sağlıyor. 95 ülkeye ihracat yapan United Petfood, bin 800’den fazla çalışanı istihdam ediyor.

Son dönemde satın almalarla büyüyen Belçikalı şirket, geçen yıl dünya devi Cargill’in Polonya (Krzepice) ve Macaristan'daki (Karcag) üretim tesislerini bünyesine katmıştı. Dünyanın genelinde 300 milyar dolarlık büyüklüğe sahip evcil hayvan ürünleri pazarı Türkiye’de 1 milyar dolarlık bir hacme sahip.

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