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Belçikalı bakandan Musul’da mülteci kampı ziyareti

Belçika Federal Hükümeti Kalkınma İşbirliği Bakanı Alexander De Croo, Irak’ın Musul şehrinde mültecilerin yaşadığı kampları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 10:19
Belçikalı bakandan Musul’da mülteci kampı ziyareti

Belçika Federal Hükümeti Kalkınma İşbirliği Bakanı Alexander De Croo, Irak’ın Musul şehrinde mültecilerin yaşadığı kampları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Belçika Federal Hükümeti Kalkınma İşbirliği Bakanı Alexander De Croo ve Avrupa Birliği İnsani İlişkiler Komiseri Christos Stylianides, 1 günlük ziyaret kapsamında gittikleri Irak’ın Musul kentinde bir mülteci kampını ziyaret etti. De Croo ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Evet Irak’ta terör örgütü DEAŞ yenilgiye uğradı. Musul kenti harabe bir şehir haline geldi. Harabe haline gelen bu şehri kavgadan, silahlı çatışmadan uzak kalması ve yeniden inşası için çalışmalıyız. Üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz" dedi.


Musul’da normal bir dönemin başlaması gerektiğini vurgulayan De Croo, "Irak ve Suriye genelinde DAEŞ terör örgütü ile yaşanan savaşın ardından harabeye dönmüş şehirlerin tekrar canlanması için çaba sarf etmeliyiz. Musul’da mülteci kampındaki insanlara yardım etmek zorundayız. Mültecilerin ve insanların normal bir hayata dönmesi için çaba sarf etmeliyiz. Bunu göz ardı etmemeliyiz" dedi.



"Kız okulunu ve hastaneye ziyaret"


De Croo ve Stylianides, Musul’daki 1 bir günlük ziyaretlerinde UNICEF tarafından desteklenen bir ilköğretim kız okulu ve bir hastaneyi ziyaret etti. Belçikalı Bakan De Croo, "Bu yıl Irak’taki insani projeler için yaklaşık 7,6 milyon euro’ya kadar yardımda bulunacağımızı kararlaştırmıştık. Irak’ta eğitim ve sağlık sorunlarına öncelik verilmeli" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • vagifvagif29 dk önce
    Serefsizmuselman bir birinizlesizi bogusdursunlarsonrada gelibdilencikimiyardim etsinler...Budinsizlikne kaderdavamedecek.?

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