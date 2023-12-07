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Dünya Belçika'dan takdir toplayan Gazze kararı
Dünya

Belçika'dan takdir toplayan Gazze kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 18:45:00 -
Belçika'dan takdir toplayan Gazze kararı

Belçika, Gazze'ye uyku tulumları ve hijyen kitlerinden oluşan ilk insani yardım malzemelerini yola çıkardı.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze'ye gönderdiği insani yardım malzemelerinin Ostende Havaalanı'ndan yola çıktığını duyurdu.

Lahbib, Gazze'deki durumun ciddiyetine değinerek, ülkesinin yardımda kararlı olduğunu vurguladı.

İlk sevkiyatın yapıldığı kargo uçağına uyku tulumları ve hijyen kitlerinin yüklendiği öğrenildi.

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