Gündem

Belçika'dan itiraf gibi açıklama: "Türklerden öğreneceğimiz çok şey var!"

Avrupa’nın göbeğinde Türk savunma sanayisinin rüzgarı esiyor. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ASELSAN standında hayranlığını gizleyemeyerek, Türkiye’nin saha tecrübesi ve yerli teknolojisinden ders almaları gerektiğini söyledi.

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Savunma Fuar ve Konferansı’na (BEDEX) Türk savunma sanayisinin dev ismi ASELSAN damga vurdu. Fuarın en dikkat çeken standını ziyaret eden Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye’nin savunma alanındaki devasa adımlarını takdirle karşıladığını belirtti. Türk ordusunun dünyadaki saygınlığına ve sahadaki pratik tecrübesine dikkat çeken Francken, "Siz büyük ve güçlü bir ülkesiniz. Sanayinizden öğreneceğimiz çok şey var" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde dev iş birliği kapıda

Türkiye’nin jeopolitik konumundan kaynaklanan zorluklara rağmen savunma sanayisinde gösterdiği kararlı duruşun önemine değinen Bakan Francken, iki ülke arasındaki bağların güçleneceği müjdesini verdi. Mayıs ayında Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında kalabalık bir heyetin Ankara ve İstanbul’u ziyaret edeceğini hatırlatan Francken, "Savunma alanında birlikte çalışmalıyız. Ana mesajımız budur" diyerek Türkiye ile stratejik ortaklık çağrısında bulundu.

ASELSAN standına tam not

ASELSAN’ın sergilediği yerli ve milli teknolojileri yakından inceleyen Bakan Francken, standın görkeminden ve sergilenen ürünlerin kalitesinden etkilendiğini dile getirdi. Francken, ASELSAN’ın fuarın en güzel stantlarından birine sahip olduğunu belirterek, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktaya vurgu yaptı.

