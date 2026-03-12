  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den Balistik Füze Savunma Sistemi açıklaması: Tek bir ülkeye ait değil İsrail'e rahat yok! Tel Aviv'de hareketli saatler ABD için özgürlük sadece heykel ‘Sizde azcık ahlak olsa..’ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yerin dibine soktu İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi BM, İran’daki insani trajediyi dünyaya duyurdu! Orta Doğu’da yeni bir göç dalgası başladı Enerji tasarrufu çağrısı: Araba kullanmayın, gereksiz tüketmeyin İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor İHH öncülüğünde anlamlı toplantı: Enerjimizi mezhep kavgalarıyla tüketmeyelim!
Dünya Netanyahu'nun basın toplantısı sırasında İsrail'de panik
Dünya

Netanyahu'nun basın toplantısı sırasında İsrail'de panik

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Bebek katili terörist Netanyahu'nun basın toplantısı sırasında İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısı devam ederken İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

 

Netanyahu'nun çevrimiçi basın toplantısı İsrail televizyonlarından canlı yayınlanırken önce telefonlara uyarı alarmları gönderildi, ardından İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran misillemesinde füze isabeti veya yaralanma raporu almadığını duyurdu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki
Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki

Dünya

Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"
Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"

Dünya

Ajanslar bu açıklamayı 'son dakika' koduyla duyurdu! "İsrail askerlerini hedef aldık"

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı
İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Dünya

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23