  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Yükseldikçe daha fazla kazanıyoruz’ Petrol fiyatları emperyalist Trump'ı coşturdu MSB'den dünyaya İncirlik mesajı İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki Yeni kanun teklifi TBMM’de İçki satışına düzenleme Malezya'dan İsrail'in alçaklığına tepki Aynı yalanlar farklı taktikler! Süleyman Soylu’dan İngiliz Özgür’e cevap İran'ın yeni lideri Hamaney'den ilk mesaj: Ülkeyi bölme girişimlerini engelledik Türkiye'den Balistik Füze Savunma Sistemi açıklaması: Tek bir ülkeye ait değil İsrail'e rahat yok! Tel Aviv'de hareketli saatler ABD için özgürlük sadece heykel
Dünya İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!
Dünya

İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Trump'ın hızlı zafer iddialarına yanıt vererek ABD hatasını kabul edene kadar geri adım atmayacaklarını duyurdu. Albay Zülfikari ise enerji hatlarına yapılacak bir saldırıda bölgedeki tüm petrol altyapısını ateşe vereceklerini açıkladı.

Tahran-Washington hattında gerilim zirveye tırmanırken, İran yönetimi askeri ve diplomatik kanallardan peş peşe sert açıklamalar yayımladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Trump’ın "İran ile savaşı hızla bitirmeliyiz" açıklamasına tepki göstererek, savaşın birkaç tweet ile bitirilemeyecek kadar ciddi bir süreç olduğunu vurguladı. Laricani, ABD'nin hatasını kabul edip bedel ödeyene kadar "rahat bırakılmayacağını" ve pişman edilene kadar mücadelenin süreceğini belirtti.

BÖLGENİN PETROL VE DOĞAL GAZINI ATEŞE VERECEĞİZ

Askeri kanatta ise Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, enerji altyapısına ve limanlarına yapılacak en ufak bir müdahalenin dünyayı sarsacak bir karşılığı olacağını söyledi. Zülfikari, "Böyle bir durumda ABD ve müttefiklerinin bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz altyapısı ateşe verilip yok edilecektir" diyerek stratejik bir gözdağı verdi.

ABD TEKNİK DETAYLARI KAVRAYAMADI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer meselede ABD'nin büyük bir yanılgı içinde olduğunu savundu. Arakçi, İran'ın sunduğu nükleer çözüm önerilerinin ABD tarafından teknik ayrıntıların kavranamaması nedeniyle reddedildiğini belirtti. Ayrıca ABD'nin ekonomi politikalarını eleştiren Arakçi, yükselen petrol fiyatları ve gümrük tarifelerinin Amerikan hane halkına sadece daha fazla yük bindireceğini ifade etti.

 

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol piyasasını altüst etti! ABD'den ''200 dolar'' açıklaması
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol piyasasını altüst etti! ABD'den ''200 dolar'' açıklaması

Ekonomi

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim petrol piyasasını altüst etti! ABD'den ''200 dolar'' açıklaması

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"
O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

Dünya

O ülkeden İran'a destek! "Tüm gelişmelere hazırlıklıyız"

İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!
İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!

Dünya

İran'dan "enerji savaşı" tehdidi: Tüm bölgeyi ateşe veririz!

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü!
ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü!

Dünya

ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü!

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"

Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama! "İran savaşı sürdürmeyi istemiyor"

İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi
İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi

Dünya

İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

sarı buldu belasını...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23