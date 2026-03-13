İran'dan ABD'ye: Sizi pişman edene kadar durmayacağız!

Tahran-Washington hattında gerilim zirveye tırmanırken, İran yönetimi askeri ve diplomatik kanallardan peş peşe sert açıklamalar yayımladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Trump’ın "İran ile savaşı hızla bitirmeliyiz" açıklamasına tepki göstererek, savaşın birkaç tweet ile bitirilemeyecek kadar ciddi bir süreç olduğunu vurguladı. Laricani, ABD'nin hatasını kabul edip bedel ödeyene kadar "rahat bırakılmayacağını" ve pişman edilene kadar mücadelenin süreceğini belirtti.

BÖLGENİN PETROL VE DOĞAL GAZINI ATEŞE VERECEĞİZ

Askeri kanatta ise Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, enerji altyapısına ve limanlarına yapılacak en ufak bir müdahalenin dünyayı sarsacak bir karşılığı olacağını söyledi. Zülfikari, "Böyle bir durumda ABD ve müttefiklerinin bölgedeki tüm petrol ve doğalgaz altyapısı ateşe verilip yok edilecektir" diyerek stratejik bir gözdağı verdi.

ABD TEKNİK DETAYLARI KAVRAYAMADI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer meselede ABD'nin büyük bir yanılgı içinde olduğunu savundu. Arakçi, İran'ın sunduğu nükleer çözüm önerilerinin ABD tarafından teknik ayrıntıların kavranamaması nedeniyle reddedildiğini belirtti. Ayrıca ABD'nin ekonomi politikalarını eleştiren Arakçi, yükselen petrol fiyatları ve gümrük tarifelerinin Amerikan hane halkına sadece daha fazla yük bindireceğini ifade etti.