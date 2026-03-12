Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Eski İBB Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu, yargılandığı davanın duruşmalarında hakim ve jandarmaya karşı sergilediği küstah tavırların ardından şimdi de "hitap" üzerinden bir algı operasyonuna girişti. Kendisine "Sayın" denilmediği için mahkeme düzenini sabote etmeye çalışan İmamoğlu’nun bu tavrına, hukuk camiasının deneyimli ismi Av. Yaşar Baş’tan sert bir cevap geldi. 35 yıllık meslek hayatında hiçbir sanığa mahkemede "Sayın" diye hitap edilmediğini vurgulayan Baş; İmamoğlu ve avukatlarını ciddiyete davet etti. Halkın boş tartışmalarla değil, milyarlarca liralık yolsuzluk iddialarına verilecek somut cevaplarla ilgilendiğini belirten Baş, bu tutumun davanın esasından kaçmak için kurgulanan ucuz bir tiyatro olduğunu gözler önüne serdi.

İşte Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın detayları:

"Avukatlık mesleğinde 35 yıla yaklaştım… Daha bir mahkemede taraflardan birine sayın diye hitap edildiğini görmedimde duymadım da..

Nerdeyse tamamına yakınında muhatap alınan kimsenin sadece ismi ve soy ismi söylendi..

Avukatlara hitap ederken de bazen adının bazen de unvanının sonuna cinsiyetine göre bey veya hanım hitabı eklendi…

Bu uygulamanın doğruluğu veya yanlışlığı elbette tartışılabilir…

Hatta usul kanunlarında hitap cümlesine ilişkin bir düzenleme bile yapılabilir..

Ancak…. Bu uygulamanın tarihte ilk kez gerçekleşiyor gibi anlatılarak, mahkeme heyetinin tutumuna ilişkin bir değerlendirmeye dayanak gösterilmesi son derece ciddiyetsiz bir tutum…

Sanıklara ve avukatlarına, bu konularda gereksiz tartışmalar ile zaman kaybetmek yerine, davanın esasına odaklanmalarını da tavsiye ederim….

Temelsiz tartışmalarla kontrol edilebilecekleri küçük bir kesim var… Onlar, zaten hiç bir şeyi delil kabul etmiyor.. Bence onlar için ekstra bir şey yapmalarına hiç gerek yok..

Bu davada yargılanacak olan iddialar ile ilgili görüşlerini deliller ve savunmaları dinleyerek oluşturacak olan çok büyük bir kitle var…

Onlar ise boş tartışmalar ile ilgilenmiyor… Somut iddia ve delillere, somut cevaplar bekliyor…"