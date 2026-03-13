İran petrolü hedef alıyor! Çok sayıda İHA imha edildi
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 21 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Saldırıların enerji altyapısını hedef aldığı değerlendiriliyor.
Suudi Arabistan, ülke hava sahasına yönelen insansız hava araçlarına karşı savunma sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toplam 21 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ENERJİ ALTYAPISI HEDEFTE
İHA saldırılarının özellikle petrol ve enerji altyapısını hedef aldığı değerlendiriliyor. Suudi Arabistan’ın enerji tesisleri son dönemde bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte sık sık saldırı girişimlerinin hedefi haline geliyor.
Yetkililer, saldırılarda herhangi bir büyük hasar veya can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR
Orta Doğu’da gerilim, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından hızla yükseldi.
İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlenen hedeflere yönelik saldırılarla karşılık veriyor.
Son günlerde özellikle Körfez ülkelerindeki petrol tesisleri ve askeri üsler, insansız hava araçları ve füze saldırılarının başlıca hedefleri arasında yer alıyor.