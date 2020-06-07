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Aktüel

Belçika’da polis 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe taktı

Belçika’da polis 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takarak, gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:20:59 -
Belçika’da polis 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe taktı

Belçika’da polis 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takarak, gözaltına aldı.


ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından Avrupa’da birçok ülkede artan ırkçılık ve polis şiddeti protesto ediliyor. Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Saint-Gilles bölgesinde 1 Haziran tarihinde polisin 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takarak, gözaltına aldığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Vatandaşlar, ortaya çıkan görüntülere büyük tepki gösterirken, polislerin ceza alması çağrısında bulundu.


Midi Bölge Polisi, tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada "Bir parkta soygun yapıldığı çağrısı alındı. Bölgeye devriye gönderildi. Polis olay yerine geldiğinde, 5-6 gençten oluşan bir grup kaçmaya başladı. Görüntülerde yer alan iki çocuk yakalandı. 2 genç tutuklanarak, polis karakoluna götürüldü. Gençler daha sonra ebeveynlerine teslim edildi” ifadeleri kullanıldı. Polis, 13 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takılması hakkında ise “Yasal olarak açık bir şekilde kaçma girişiminde bulunduğu ve kelepçeleri takmak için asgari yaş sınırı olmadığı için polis memurları bu gözaltına alma sırasında herhangi bir hata yapmadı" dedi.


Çocuk Hakları Genel Delegesi Bernard de Vos, konu ile ilgili yaptığı açıklamada yarın tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde analiz edeceklerini ve dava hakkında ne gibi önlemler alınabileceği konusunda kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.


Öte yandan Belçika’da yasalara göre müdahale sırasında polisin kelepçe kullanmak için uyması gereken bir yaş sınırı bulunmuyor.

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