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Aktüel Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte
Aktüel

Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:13:36 -
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerden sonra vaka sayılarındaki gerileme devam ediyor.

Haftalık vakaların günlük ortalamalarını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 12-18 Kasım haftasında ülkedeki günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 21 azaldı ve 4 bin 165 oldu.

Bugüne kadar virüse yakalananların sayısı 556 bin 904'e çıkan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 522 olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerdeki hasta sayısında da azalma sürüyor. Şu anda Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı 5 bin 17'ye geriledi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da yüzde 4 azalarak 1201'e indi.

Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da tatil mevsiminin bitmesiyle vakalar artmaya başlamış, ekim ayında sayılar ilk dalganın da üzerine çıkarak günlük 15 bin seviyesini geçmişti.

Bunun üzerine restoran, bar ve kafelerin kapatılması, gece sokağa çıkma kısıtlaması, açık ve kapalı tüm alanlarda maske zorunluluğu, temel ihtiyaç malzemeleri satanlar hariç tüm mağazaların kapatılması ve mümkün olan iş kollarında evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirler alınmıştı.

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