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Aktüel

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 51 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:28:53 -
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 51 bini geçti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 639 artarak 51 bin 420'ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 98 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 244 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 116 azalarak 538 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 639 artarak 51 bin 420'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 415'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

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