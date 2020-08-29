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Aktüel Belçika'da eski Başbakan Danışmanı'ndan Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye destek
Aktüel

Belçika'da eski Başbakan Danışmanı'ndan Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye destek

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:21:30 -
Belçika'da eski Başbakan Danışmanı'ndan Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye destek

BRÜKSEL (AA) - Eski Belçika Başbakan Danışmanı Koert Debeuf, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olduğunu, Yunan iddialarını içeren haritaları orantısız bulduğunu bildirdi.

Brüksel merkezli haber sitesi EUobserver Genel Yayın Yönetmeni Debeuf, sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Debeuf, Yunanistan'ın "Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)" iddialarını içeren haritayı paylaşarak, "Doğu Akdeniz'deki bu karasuları haritası, Türkiye'nin aslında haklı bir tarafı olduğunu gösteriyor. Yunan karasuları, Türkiye'nin karasularına göre orantısız olmuş." ifadelerini kullandı.

Guy Verhofstadt'ın Belçika'nın başbakanlığını yaptığı dönemde danışmanı ve sözcüsü olan Debeuf, EUobserver yayın yönetmenliğiyle Oxford ve VUB üniversitelerinde çeşitli araştırmalar yapıyor.

Debeuf'un özellikle uluslararası ilişkiler alanında yaptığı çalışmalar dikkati çekiyor.

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