Belçika'da eğlence sektörü çalışanları salgın tedbirlerini protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan eğlence sektörü işletmecileri ve çalışanları, hükümetin uyguladığı salgın tedbirlerini protesto etti.

Başkentin Mont des Arts Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, salgın önlemlerinden en çok etkilenen sektörlerden birine mensup olduklarını ifade ederek artık tedbirlerin eğlence sektörü de düşünülerek düzenlenmesini talep etti.

Protestocular, prodüksiyon şirketleri, konser ve düğün organizasyonu yapan şirketler ve gece kulüpleri gibi eğlence, kültür ve sanat sektörlerinin önlemlerden olumsuz etkilendiğini, çok sayıda müzisyen, hostes, reklamcı, ışıkçı, işletmeci, yiyecek-içecek sağlayıcısının uzun süredir işsiz olduğunu vurguladı.

Konserler, festivaller gibi kalabalık organizasyonların aylardır düzenlenmediğini, gece kulüplerinin kapalı olduğunu hatırlatan göstericiler, yöneticilerden kendilerine yönelik iyileştirmeler yapılmasını istedi.

Çalan müzikler eşliğinde dans eden ve "Bırakın dans edelim", "Gece kulüplerini açın", "Koronayı değil ama depresyonu iyileştirebiliriz", "İş yoksa gelecek yok", "Artık tükeniyoruz" yazılı pankartlar açan göstericilerin birçoğunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması dikkati çekti.



