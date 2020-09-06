  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Belçika'da eğlence sektörü çalışanları salgın tedbirlerini protesto etti
Aktüel

Belçika'da eğlence sektörü çalışanları salgın tedbirlerini protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:28:57 -
Belçika'da eğlence sektörü çalışanları salgın tedbirlerini protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan eğlence sektörü işletmecileri ve çalışanları, hükümetin uyguladığı salgın tedbirlerini protesto etti.

Başkentin Mont des Arts Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, salgın önlemlerinden en çok etkilenen sektörlerden birine mensup olduklarını ifade ederek artık tedbirlerin eğlence sektörü de düşünülerek düzenlenmesini talep etti.

Protestocular, prodüksiyon şirketleri, konser ve düğün organizasyonu yapan şirketler ve gece kulüpleri gibi eğlence, kültür ve sanat sektörlerinin önlemlerden olumsuz etkilendiğini, çok sayıda müzisyen, hostes, reklamcı, ışıkçı, işletmeci, yiyecek-içecek sağlayıcısının uzun süredir işsiz olduğunu vurguladı.

Konserler, festivaller gibi kalabalık organizasyonların aylardır düzenlenmediğini, gece kulüplerinin kapalı olduğunu hatırlatan göstericiler, yöneticilerden kendilerine yönelik iyileştirmeler yapılmasını istedi.

Çalan müzikler eşliğinde dans eden ve "Bırakın dans edelim", "Gece kulüplerini açın", "Koronayı değil ama depresyonu iyileştirebiliriz", "İş yoksa gelecek yok", "Artık tükeniyoruz" yazılı pankartlar açan göstericilerin birçoğunun sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması dikkati çekti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur
Gündem

Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur

Yunanistan'ın Türkiye karşı yürüttüğü "maksimalist" tezlerine karşı çıkan aklıbaşında Yunanlı isimler olası savaşın büyük felaketlere yol aç..
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Demirtaş yeni parti kuruyor! İşte hedefi

Gazeteci Mahmut Övür, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın yeni bir sol parti kuracağını iddia etti...
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı