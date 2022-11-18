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Spor Belçika-Mısır maçı kaç kaç bitti maç sonucu:
Spor

Belçika-Mısır maçı kaç kaç bitti maç sonucu:

Hazırlık maçında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Belçika Milli Takımı-Mısır maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-11-18 19:16:00 - 2022-11-18 20:05:48
Belçika-Mısır maçı kaç kaç bitti maç sonucu:

2022 Dünya Kupası organizasyonu öncesinde milli takımlar hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise Belçika-Mısır maçının sonucunu araştırmaya başladı.

Belçika-Mısır maçı kaç kaç bitti maç sonucu:

Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Maçı Mısır 2-1 kazandı. 

33.dakikada Mısır, Mostafa Mohamed ile öne geçti: 0-1
46'da Trezeguet skoru 0-2'ye getirdi.
Maçın sonucunu ise Lois Openda ilan etti: 1-2

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