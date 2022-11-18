Belçika-Mısır maçı kaç kaç bitti maç sonucu:
Hazırlık maçında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Belçika Milli Takımı-Mısır maçı kaç kaç bitti?
2022 Dünya Kupası organizasyonu öncesinde milli takımlar hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise Belçika-Mısır maçının sonucunu araştırmaya başladı.
Belçika-Mısır maçı kaç kaç bitti maç sonucu:
Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Maçı Mısır 2-1 kazandı.
33.dakikada Mısır, Mostafa Mohamed ile öne geçti: 0-1
46'da Trezeguet skoru 0-2'ye getirdi.
Maçın sonucunu ise Lois Openda ilan etti: 1-2