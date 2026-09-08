Belçika merkezli 'Yaramışlar' suç örgütüne İzmir'de yapılan operasyonda 24 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen "Yaramışlar" suç örgütüyle birlikte hareket ettiği belirlenen 38 şüpheliye yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda şu ana kadar 24 kişi gözaltına alındı. Örgütün Belçika merkezli faaliyet gösterdiği, yöneticiliğini ise Bayram Yaramış'ın yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu, ikisinin arandığı, 11'inin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

Analiz, istihbarat çalışmaları ve mali incelemeler sonucunda örgütün hiyerarşik yapıda, uluslararası ölçekte çalışan, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesine sahip organize bir yapı olduğu değerlendirildi.

Yaklaşık 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 taşınmaza, 18 araca, 4 özel tekneye, 14 şirket ortaklık payına, banka hesapları ile diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu. Toplam değerin yaklaşık 1 milyar TL (20,7 milyon ABD doları) olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretine ve organize suç örgütlerine karşı yürüttüğü soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.