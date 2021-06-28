Belçika İtalya çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta? EURO 2020 çeyrek final maçları
EURO 2020 karşılaşmalarında heyecan iyice doruklara çıktı. Türkiye’nin iyi bir performans sergileyemediği EURO 2020 maçlarında çeyrek final maçı rakipleri belli oldu. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Peki EURO 2020 çeyrek final maçı ne zaman? Belçika İtalya çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Danimarka çeyrek final maçını kimle oynayacak?
İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Belçika ile son şampiyon Portekiz karşılaştı. 42. dakikada Belçika golü buldu. Thorgan Hazard, ceza sahasının dışında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
EURO 2020 Belçika İtalya çeyrek final maçı ne zaman saat kaçta?
İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak.
Danimarka çeyrek final maçını kimle oynayacak?
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Danimarka, Galler'i 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Turnuvada son 16 turu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan Galler-Danimarka karşılaşmasıyla başladı. Danimarka, çeyrek finalde Hollanda-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacaktı. Danimarka'nın çeyrek finaldeki rakibi Çekya oldu.