Akyapı, sektördeki ezberleri kökten değiştiriyor: Metreküp ile satış dönemi!

SANAYİCİLER ‘METREKÜP’ AVANTAJIYLA; OFİSİNİ, ATÖLYESİNİ VE DEPOSUNU AYNI ALANA TAŞIYABİLİYOR! Yatayda ve dikeyde ihtiyaca göre genişletilme imkanı sunan modüler alanlardan oluşan Akyapı Ticarethane projeleri; özellikle makine eklemek, işini büyütmek ve iş verimini artırmak isteyen üreticiler için fırsat yaratıyor. Her katına tır çıkışına binalara, geniş ve sürekli sirkülasyon alanlarına ve her imalathaneye özel yükleme- boşaltma alanlarına sahip bulunan Akyapı Ticarethaneler’de doğal ışık ve havalandırmanın sağlandığı, iskanı alınmış asma katlar; hem üretimin hem de ofislerin aynı mekanda planlanabilmesini mümkün kılıyor. Ofisini, atölyesini, deposunu ve imalathanesini aynı alana taşımak isteyen sanayicilerin işleri kolaylaştıran bu sistemde, istenirse üretim ve satış, mağaza ve depolama veya ofis ve operasyon aynı alanda yapılabiliyor. Metreküple satışın ticari gayrimenkul sektöründe ezberleri bozduğunu, ticaretin ise artık yeni standardı olduğunu kaydeden Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul’da iş hayatının yeni çekim merkezi ve ticari aksların en merkezi lokasyonlarındaki üreticileri bir araya getiren yeni bir iş ekosistemi olarak konumlandırdığımız yeni nesil ticarethaneler ile üreticilere nitelikli üretim için gereken tüm ihtiyaçlarını tek bir yerden karşılama ve iş çevresi kurabilme imkanı veriyoruz. Standart ticarethanelere kıyasla 2 kat fazla kullanılabilir hacme sahip olan projelerimiz, böylece ticaretin daha profesyonel, modern, hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle burada yer alacak sanayicilerimize ‘Sadece metrekareye değil, metreküpe yatırım yapın’ diyoruz. Hacim bazlı bu ticari gayrimenkul modeli ile küçük ve orta ölçekli işletmelerden girişimcilere, sanayicilerden yazılım firmalarına kadar kaliteli şartlarda üretim yapmak isteyen her şirkete değer katıyoruz. Ticari projeler, bundan sonra metrekareyle değil, hacimle değerlendirilecektir. Dolayısıyla sektördeki bu dönüşümün öncüsü olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.” Ticarethane konseptini sadece iş merkezi değil aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak da tasarladık ve geliştirdik. Merkezi konumları ile bağlantı yollarına, limanlara ve sanayi bölgelerine yakınlıkları ile her çeşit üretici için avantaj sağlayan Akyapı Ticarethane projelerinde dinlenme alanları, ortak çalışma ve toplantı alanları, yeme-içme alanları, fitness merkezi, banka, market ve mescidin yanı sıra imalathane, özel teknik alan, sığınak, elektrikli araç üniteleri, depo alanları, jeneratör, 7/24 güvenlik ve her bağımsız bölüme özel otopark bulunuyor. Projelerde mühendislik çözümleri ile fark yarattıklarını kaydeden Dinçel, “Olası bir depremde can kaybının çoğalmaması, ticari hayatın felce uğramaması ve ekonomimizin olumsuz etkilenmemesi için üreticilerimizin eski ticari yapılardan, depreme dayanıklı, modern ve çevreci üretim alanlarına geçiş yapmaları şart. Akyapı Ticarethane projelerinde, deprem güvenliği başta olmak üzere mevcut sanayi yapılarının karşılayamadığı üretim, teknoloji ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak sanayicilerimize güven veriyoruz. Ayrıca Yeşil Bina Sertifikası’na sahip projelerimizde yer alacak üreticilerimiz, düşük enerji ve su tüketimi, sürdürülebilirlik ve düşük maliyetler gibi birçok avantajdan da yararlanabiliyor” diye konuştu.