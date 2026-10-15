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Akyapı, sektördeki ezberleri kökten değiştiriyor: Metreküp ile satış dönemi!

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Akyapı, sektördeki ezberleri kökten değiştiriyor: Metreküp ile satış dönemi!

En yüksek hacimli ticaretin merkezi Akyapı, Hadımköy, Başakşehir ve Dudullu’da başlattığı ‘Akyapı Ticarethane’ projeleri ile ‘Türkiye’nin ilk hacim bazlı ticari gayrimenkul modelini’ ortaya koydu. Üreticilerin imalat, ofis, depolama ve üretim birimleri ile sosyal yaşam ünitelerini bir araya getirerek tüm ihtiyaçlarına tek merkezden cevap veren Akyapı Ticarethaneler, standart işyerlerindeki 4 metrelik yüksekliği ilk kez 8 metreye taşıyarak sektörde ‘metreküp’le de satış dönemi başlattı. Gerçekleştirdiği pek çok konut, ofis, alışveriş, yaşam merkezi, üretim ve lojistik tesisi ile gayrimenkul sektörüne 28 yıldır yön veren Akyapı’nın Hadımköy, Başakşehir ve Dudullu’da başlattığı 3 Akyapı Ticarethane projesi, Türkiye’nin ilk hacim bazlı ticari gayrimenkul modeli ile sektördeki ezberleri bozdu. Üreticilerin imalat, ofis, depolama ve üretim birimleri ile sosyal yaşam ünitelerini bir araya getirerek tüm ihtiyaçlarına tek merkezden cevap veren ‘Akyapı Ticarethane’ projeleri, standart ticarethanelerdeki 4 metrelik yüksekliği ilk kez 8 metreye taşıyarak sektörde sadece metrekare ile değil ‘metreküp’le de satış dönemi başlattı.

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Foto - Akyapı, sektördeki ezberleri kökten değiştiriyor: Metreküp ile satış dönemi!

HACMİ EN YÜKSEK ‘TİCARETHANE’LER, HEM KULLANIM ALANINI HEM KİRA GETİRİSİNİ KATLIYOR! Sadece metrekare değil aynı zamanda ‘metreküp satışıyla’ ticari gayrimenkul sektörünü hacim bazlı satış kavramı ile tanıştıran şirket; Akyapı Ticarethane Metkap, Akyapı Ticarethane Hadımköy, Akyapı Ticarethane Başakşehir ve Akyapı Ticarethane Dudullu projeleri ile standart ticaret anlayışını değiştirerek sektörde önemli bir dönüşüme öncülük etti. 8 metre yükseklik ve 13 metreye varan kolon açıklığı ile sektörde hacmi en yüksek ticarethane projelerini geliştiren Akyapı, böylece üretim yapan şirketlere hem iki kat daha fazla kullanım ve ticaret alanı hem de iki kat fazla kira getirisi potansiyeli sağlayarak sektörde bir ilke imza atıyor. Asma katların ruhsat projesinde resmi olarak işli olduğu ve imalatlarının da betonarme olarak yerinde yapıldığı proje ofis ihtiyaçlarını da bu şekilde karşılamış oluyor. 2 katlı otobüsün girebileceği, 4 metrelik standart bir tır dorsesi veya kamyon girdiğinde ise içeride geniş bir kullanım alanının kalabildiği Akyapı Ticarethaneleri, böylece standart ticarethanelerin çok ötesinde bir hacimle sektöre öncülük ediyor.

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Foto - Akyapı, sektördeki ezberleri kökten değiştiriyor: Metreküp ile satış dönemi!

SANAYİCİLER ‘METREKÜP’ AVANTAJIYLA; OFİSİNİ, ATÖLYESİNİ VE DEPOSUNU AYNI ALANA TAŞIYABİLİYOR! Yatayda ve dikeyde ihtiyaca göre genişletilme imkanı sunan modüler alanlardan oluşan Akyapı Ticarethane projeleri; özellikle makine eklemek, işini büyütmek ve iş verimini artırmak isteyen üreticiler için fırsat yaratıyor. Her katına tır çıkışına binalara, geniş ve sürekli sirkülasyon alanlarına ve her imalathaneye özel yükleme- boşaltma alanlarına sahip bulunan Akyapı Ticarethaneler’de doğal ışık ve havalandırmanın sağlandığı, iskanı alınmış asma katlar; hem üretimin hem de ofislerin aynı mekanda planlanabilmesini mümkün kılıyor. Ofisini, atölyesini, deposunu ve imalathanesini aynı alana taşımak isteyen sanayicilerin işleri kolaylaştıran bu sistemde, istenirse üretim ve satış, mağaza ve depolama veya ofis ve operasyon aynı alanda yapılabiliyor. Metreküple satışın ticari gayrimenkul sektöründe ezberleri bozduğunu, ticaretin ise artık yeni standardı olduğunu kaydeden Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, şu değerlendirmede bulundu: “İstanbul’da iş hayatının yeni çekim merkezi ve ticari aksların en merkezi lokasyonlarındaki üreticileri bir araya getiren yeni bir iş ekosistemi olarak konumlandırdığımız yeni nesil ticarethaneler ile üreticilere nitelikli üretim için gereken tüm ihtiyaçlarını tek bir yerden karşılama ve iş çevresi kurabilme imkanı veriyoruz. Standart ticarethanelere kıyasla 2 kat fazla kullanılabilir hacme sahip olan projelerimiz, böylece ticaretin daha profesyonel, modern, hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle burada yer alacak sanayicilerimize ‘Sadece metrekareye değil, metreküpe yatırım yapın’ diyoruz. Hacim bazlı bu ticari gayrimenkul modeli ile küçük ve orta ölçekli işletmelerden girişimcilere, sanayicilerden yazılım firmalarına kadar kaliteli şartlarda üretim yapmak isteyen her şirkete değer katıyoruz. Ticari projeler, bundan sonra metrekareyle değil, hacimle değerlendirilecektir. Dolayısıyla sektördeki bu dönüşümün öncüsü olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.” Ticarethane konseptini sadece iş merkezi değil aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak da tasarladık ve geliştirdik. Merkezi konumları ile bağlantı yollarına, limanlara ve sanayi bölgelerine yakınlıkları ile her çeşit üretici için avantaj sağlayan Akyapı Ticarethane projelerinde dinlenme alanları, ortak çalışma ve toplantı alanları, yeme-içme alanları, fitness merkezi, banka, market ve mescidin yanı sıra imalathane, özel teknik alan, sığınak, elektrikli araç üniteleri, depo alanları, jeneratör, 7/24 güvenlik ve her bağımsız bölüme özel otopark bulunuyor. Projelerde mühendislik çözümleri ile fark yarattıklarını kaydeden Dinçel, “Olası bir depremde can kaybının çoğalmaması, ticari hayatın felce uğramaması ve ekonomimizin olumsuz etkilenmemesi için üreticilerimizin eski ticari yapılardan, depreme dayanıklı, modern ve çevreci üretim alanlarına geçiş yapmaları şart. Akyapı Ticarethane projelerinde, deprem güvenliği başta olmak üzere mevcut sanayi yapılarının karşılayamadığı üretim, teknoloji ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak sanayicilerimize güven veriyoruz. Ayrıca Yeşil Bina Sertifikası’na sahip projelerimizde yer alacak üreticilerimiz, düşük enerji ve su tüketimi, sürdürülebilirlik ve düşük maliyetler gibi birçok avantajdan da yararlanabiliyor” diye konuştu.

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Foto - Akyapı, sektördeki ezberleri kökten değiştiriyor: Metreküp ile satış dönemi!

İŞTE METREKÜP AÇISINDAN RAKİPSİZ 3 AKYAPI TİCARETHANE PROJESİ! Akyapı Ticarethane Hadımköy, duble yol projesi 48 bin 497 metrekarelik arazide 208 bin 816 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Akyapı Ticarethane Hadımköy projesinde 479 ünite yer alıyor. TOKİ ve Arnavutköy Belediyesi iş birliğiyle Hadımköy ile Arnavutköy arasında gerçekleştirilecek yüksek kapasiteli ‘duble yol’ projesi ve Hadımköy açısından lojistik, sanayi ve erişilebilirlik bakımından avantaj sağlayan Nakkaş-Başakşehir Otoyolu, bölgenin değerini oldukça yükseltecek ciddi altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Bu iki önemli yatırım sayesinde Akyapı Ticarethane Hadımköy, ticaretin kalbinde yer alacak. İnşaat sürecinde sona doğru hızla ilerlenen ve sürdürülebilirlik anlayışıyla güneş panelleri kullanarak kendi elektriğini üreten Ticarethene Hadımköy projesi; Ambarlı Limanı’na 25 km, İstanbul Havalimanı’na 28 km, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 98 km, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 44 km ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 44 km mesafede yer alıyor.

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Foto - Akyapı, sektördeki ezberleri kökten değiştiriyor: Metreküp ile satış dönemi!

BAŞAKŞEHİR’DE YENİ ETAP, YIL SONUNDA TESLİM EDİLECEK Akyapı’nın tamamlanma aşamasına yaklaşan bir diğer projesi olan Akyapı Ticarethane Başakşehir, yeni etabının teslim sürecinin yıl sonunda başlayacak olmasıyla bölgede öne çıkıyor. Tek blok yapısı sayesinde tüm alanlar arasında güçlü bir operasyonel bütünlük sağlayan proje; İkitelli OSB’ye yakınlığı, ana ulaşım akslarına ve metro hatlarına kolay erişimi ile stratejik bir konumda. Bu projede iş yerlerinin Millet Bahçesi manzaralı olması da, modern ve nitelikli bir çalışma konseptinin altını çiziyor. Toplam 16.156 metrekare arsa alanı üzerinde konumlanan proje, 54.175 metrekare inşaat alanına ve 135 adet iş yerine sahip bulunuyor. Hadımköy’e yaklaşık 15 dakika mesafede yer alan proje, Ambarlı Limanı’na 25 km, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 43 km, İstanbul Havalimanı’na 30 km, E80 karayoluna ise 15 km uzaklıkta yer alıyor.

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Foto - Akyapı, sektördeki ezberleri kökten değiştiriyor: Metreküp ile satış dönemi!

AKYAPI TİCARETHANE DUDULLU’DA İNŞAAT DEVAM EDİYOR Akyapı; Ticarethane Metkap, Ticarethane Hadımköy ve Ticarethane Başakşehir projelerinin ardından yaklaşık 1 yıl önce Türkiye’nin en önemli üretim üslerinden biri olan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) merkezindeki tek parselde Ticarethane Dudullu projesini satışa çıkardı. Şirketin en büyük ticarethane projesi olan Ticarethane Dudullu’da inşaat süreci devam ediyor. 309.602 metrekare inşaat alanına sahip olan projede 555 ünite yer alıyor. TEM Otoyolu’na yakın konumu, liman ve havalimanlarına hızlı erişimi sayesinde lojistik, üretim ve dağıtım süreçlerinde işletmelere zaman ve maliyet avantajı sağlayan proje, Haydarpaşa Limanı’na 18, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 36, TEM Otoyolu’na 2, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 42 km mesafede yer alıyor.

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