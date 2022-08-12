EYT son dakika bugün ne oldu 2022 | EYT nasıl olacak? EYT yasası içeriğinde neler var?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalıları kapsayan EYT görüşmelerinde son durum hakkında dün Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelen EYT Platformu üyelerinden Mehmet Ali Çelik görüşmeler hakkında A Haber'e konuştu.

EYT KONUSUNDA TAKVİM NETLEŞMEYE BAŞLADI

Öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüşen EYT Platformu üyeleri, dün de Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. EYT gündemindeki yoğun trafiğin ardından Çelik, toplantıya dair şu ifadelerde bulundu:

"Toplantımız gayet olumlu. Uzun zamandır yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini aldığımız, en azından zamanlama ve içerik konusunda net bir fikrin ortaya çıktığı güzel bir görüşme oldu. Buradan benim vurgulamak istediğim en önemli noktaların başında, bakan beyin EYT'nin çıkacağı tarihin belirtmesi gelir. Ayrıca bakan bey bugüne kadar televizyonlarda, ekranlarda çıkan bütün söylemlerin, formüllerin ve çözüm adına söylenen her kelimenin yanlış olduğunu, kendilerinin hiçbir çalışması olmadığını ifade ettiler.

İki gündür haber bültenlerinde hala formül konuşanlara şunu söylüyorum. İnsanların umutlarıyla oynamayınız. Yanlış bilgi verip dezenformasyona sebebiyet vermeyiniz.

NASIL BİR İÇERİK ÖNGÖRÜLÜYOR?

Görüşmemiz sadece bakan beyle değil, bir gün öncesinde AK Parti grubu ve Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekilleri ile de oldu. Yaptığımız görüşmelerde elimizde bir dosyamız vardı.

İlginizi çekebilir → Resmi Gazete 12 Ağustos 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları → TIKLAYINIZ