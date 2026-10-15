Otomobil almak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat! Chery’den ekim ayına özel SUV kampanyası

Chery, ekim ayında SUV sahibi olmak isteyenler için TIGGO 7 ve TIGGO 8 modellerinde fiyat ve ödeme avantajlarını devreye aldı. Kampanya kapsamında TIGGO 7 Comfort 4x2, 2 milyon 264 bin TL tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla sunulurken, TIGGO 7 Prestige 4x2 versiyonunda ticari müşterilere özel 400 bin TL’ye 6 ay vadeli avantajı bulunuyor. Chery’nin geniş iç hacmi ve konfor odaklı özellikleriyle öne çıkan SUV modeli TIGGO 8 Prestige ise ekim ayına özel 200 bin TL’ye varan nakit alım indirimiyle 2 milyon 730 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatına sahip oluyor. TIGGO 8 Prestige modelinde ayrıca ticari müşterilere özel 600 bin TL’ye 6 ay vadeli fırsatı sunuluyor. Chery, ekim ayı boyunca geçerli kampanyasıyla farklı ihtiyaçlara ve satın alma tercihlerine yönelik avantajlı seçenekler sunmayı hedefliyor.

Teknolojik donanımı, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve modern tasarım anlayışıyla dikkat çeken Chery modelleri, ekim ayına özel fiyat ve finansman seçenekleriyle SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılara alternatifler sunuyor. TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleri, farklı donanım seviyeleri ve kullanım ihtiyaçlarına yönelik özellikleriyle markanın ürün gamındaki yerini koruyor.

TIGGO 7 modellerinde farklı satın alma seçenekleri

Chery’nin modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve günlük kullanıma uygun özellikleriyle öne çıkan TIGGO 7 ailesi, ekim ayında iki farklı donanım seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. TIGGO 7 Comfort 4x2, 2 milyon 264 bin TL’den, TIGGO 7 Prestige 4x2 versiyonu ise 2 milyon 672 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. TIGGO 7 Prestige 4x2 modelini tercih eden ticari müşteriler, 400 bin TL’ye 6 ay vadeli avantajından yararlanabiliyor. Böylece Chery, modelin gelişmiş donanım ve konfor özelliklerini avantajlı finansman seçeneğiyle bir araya getiriyor.

Geniş yaşam alanı, sürüş konforu ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle öne çıkan TIGGO 7, şehir içindeki günlük kullanımdan uzun yolculuklara kadar farklı ihtiyaçlara yanıt vermeyi hedefliyor. Modern tasarım çizgileri ve teknolojik donanımlarıyla model ailesi, SUV segmentinde konfor ve işlevselliği bir arada arayan kullanıcılara hitap ediyor.

TIGGO 8 Prestige’de 200 bin TL’ye varan nakit indirim

Chery’nin geniş yaşam alanı ve yedi kişilik oturma kapasitesiyle öne çıkan SUV modeli TIGGO 8 Prestige, ekim ayına özel kampanyasıyla dikkat çekiyor. Model, 200 bin TL’ye varan nakit alım indirimiyle 2 milyon 730 bin TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim satış fiyatıyla sunuluyor. Ayrıca TIGGO 8 Prestige modelinde ticari müşterilere özel 600 bin TL’ye 6 ay vadeli avantajı da bulunuyor.Güçlü tasarımını premium detaylar ve gelişmiş teknolojilerle tamamlayan TIGGO 8 Prestige, ferah iç mekânı, multimedya sistemi ve sürüş destek teknolojileriyle öne çıkıyor. Geniş ailelerin ve konfor odaklı kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlayan model, Chery’nin SUV segmentindeki iddiasını destekliyor.

Chery, avantajlı fiyat ve finansman seçeneklerinin yanı sıra müşteri memnuniyetini ve satış sonrası hizmetleri de sahiplik deneyiminin önemli bir parçası olarak ele alıyor. Bu doğrultuda geliştirilen CHERY FAMILY CARE hizmet markası, satış sonrası süreçleri daha erişilebilir, hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor.

Bakım ve onarım süreçlerinde mobilitenin kesintiye uğramamasına yardımcı olan ikame araç hizmeti başta olmak üzere farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan marka, satış öncesinden satış sonrasına uzanan süreçte kullanıcılarının yanında olmayı amaçlıyor.

CHERY 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, Chery, OMODA | JAECOOve iCAUR markalarını aile mobilitesi, genç kullanıcıların beklentileri, outdoor yaşam tarzı ve akıllı teknolojiler odağında bir araya getirerek grubun çok markalı mobilite vizyonunu ortaya koyuyor. AiMOGA ise robotik teknolojileri ve akıllı yaşam çözümleriyle bu vizyonu otomotivin ötesine taşıyor. CHERY, “Birlikte. Aile için” yaklaşımıyla aile odaklı mobilite anlayışını güçlendirirken, OMODA | JAECOOteknoloji, özgün crossover tasarımı ve outdoor keşif deneyimleriyle geleceğin mobilite trendlerine yön veriyor. iCAUR ise yenilikçi mobilite yaklaşımını farklı kullanıcı beklentileriyle buluşturuyor. Zirve kapsamında CSH (Chery Super Hybrid), SHS (Super Hybrid System), SIVP/VPD (SuperIntelligentValetParking) ve SIAS teknolojileri de sergilenerek grubun elektrifikasyon, akıllı sürüş ve ileri mobilite çözümlerine yönelik bütüncül yaklaşımı vurgulanıyor.