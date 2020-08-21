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Dünya Belarus'tan AB'ye cevap: Tarihimizde olduğu gibi...
Dünya

Belarus'tan AB'ye cevap: Tarihimizde olduğu gibi...

Belarus'taki gösterilere destek veren ve ülkeye yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'de tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:06:00 -
Belarus'tan AB'ye cevap: Tarihimizde olduğu gibi...

Avrupa Birliği'nin cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası başlayan gösterilere destek bahanesiyle Belarus'a yaptırım kararı almasının ardından Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'den tepki geldi. 

Bakan Vladimir Makey, yaptığı açıklamada protestoları bahane eden Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik aldığı yaptırım kararını değerlendirdi.

Tarihteki yaptırımların her zaman üstesinden geldiğini kaydeden Makey, AB'ye tepki gösterdi ve "Bunlar tarihimizdeki ilk yaptırımlar değil, son da olmayacak" ifadelerinde bulundu.

Makey, "Bu eylemlerin sonucu belli. Kesinlikle hep birlikte zaman kaybedeceğiz" diye uyardı.

Belarus halkını desteklemek için 53 milyon avro ayrılacağı belirten Avrupa Birliği, 19 Ağustos'ta eylemcilere karşı şiddet uygulandığı ve seçim sonuçlarıyla oynandığı gerekçesiyle yaptırım kararlarını duyurmuştu.

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