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Dünya Belarus’ta Rus uçağına İHA saldırısı
Dünya

Belarus’ta Rus uçağına İHA saldırısı

Belaruslu aktivistlerin, başkent Minsk yakınlarındaki bir hava üssünde bulunan Rusya’ya ait Beriev A-50 tipi erken uyarı uçağına İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 20:14:00 -
Belarus’ta Rus uçağına İHA saldırısı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Belaruslu aktivistler Rusya’ya ait askeri uçağı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldıklarını öne sürdü. Belaruslu hükümet karşıtı aktivistler, başkent Minsk dışındaki Machulishchy Hava Üssü’nde bulunan Rusya’ya ait Beriev A-50 tipi erken uyarı uçağına İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti. Söz konusu saldırı ne Rusya ne de Belarus tarafından doğrulanmadı.

Belarus'ta hükümet karşıtı örgüt BYPOL'un lideri Aliaksandr Azarov yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının planlanmasının birkaç ay sürdüğünü ve "partizanların" gelecekte daha fazla eylem gerçekleştirmeye çalışacaklarını söyledi. "Belarus topraklarında Rus işgalcilere karşı ve yasadışı bir şekilde iktidarı ele geçiren (Devlet Başkanı) Lukaşenko’nun cani rejimiyle savaşımızı sürdürmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Azarov, saldırı iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt ise sunmadı.

Belaruslu muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya’nın danışmanlarından Franak Viacorka da, saldırıya iki Belaruslu "partizanın" karıştığını belirterek, İHA'ların Beriev A-50 uçağının radar anteni ve aviyonikleri de dahil olmak üzere ön ve orta kısımlarına zarar verdiğini söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin artık güvenli bir şekilde Belarus dışında olduklarını aktaran Viacorka, "Rusların Belarus’taki melez işgaline direnmeye devam eden ve Ukrayna'nın özgürlüğü için mücadele eden tüm Belaruslularla gurur duyuyorum" dedi.

Belaruslu insan hakları grubu Vyasna tarafından yapılan açıklamada ise, hava üssünün bulunduğu Machulishchy'de bir kadının gözaltına alındığı belirtilerek, gözaltı nedeninin bilinmediği ifade edildi.

Rusya'nın müttefiki olan Belarus, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmak için kendi topraklarını kullanmasına izin verdi, ancak şu ana kadar savaşa doğrudan dahil olmadı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Belarus’ta ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerinde, özellikle demiryolu hatlarında çeşitli sabotajlar düzenlendi.
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Muhalif siyasetçileri destekleyen eski kolluk kuvvetlerinin de içinde bulunduğu BYPOL, Belarus hükümeti tarafından terör örgütü olarak görülüyor.

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