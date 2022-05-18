Belarus'ta idam cezası ile ilgili değişiklik

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, parlamentonun 'terör eylemlerinin' ölüm cezasına çarptırılmasına dair sunduğu teklifi onayladı.

Ülkede halihazırda, can kaybına neden olan 'terör eylemlerinde', vahşi ve toplu cinayetlerde idam cezası uygulanırken, bu çerçevenin genişletilmesi talep edildi.

Eylemcilerin, Rusya'nın Belarus üzerinden Ukrayna'ya yaptığı ikmalleri engellemek amacıyla ülkedeki demiryolu şebekesininin bazı noktalarını sabote etmeye çalışması sonrası ölüm cezası tartışmaları parlamento gündemine oturdu.

Lukaşenko'nun parlamentonun sunduğu teklifi onaylamasıyla birlikte 'terör eylemlerine' teşebbüs edenler için ölüm cezasına olanak sağlayan değişiklikler yürürlüğe girecek.

Belarus anayasasına göre yeni yasalar, resmi olarak yayımlanmalarının ardından 10 gün içerisinde yürürlüğe giriyor.

Rusya, müttefiki olan Belarus'un topraklarını 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgalinde doğrudan kullanıyor. Minsk yönetimi, Ukrayna savaşına dahil olduğu iddialarını reddetse de, topraklarının Rusya tarafından doğrudan kullanıldığını kabul ediyor.

Kaynak: Mepa News