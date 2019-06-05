Bel kayması neden olur? Bel kayması belirtileri nelerdir?

Bel ağrıları günümüzde sık yaşanan rahatsızlıklardan biri. Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bacaklarda uyuşma ve yanma hissinin bel kaymasının habercisi olduğunu söyledi. Bel kayması neden olur? Belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Nöroşirurji Uzmanı Dr. Kerem Bıkmaz, “Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülün bel kayması, bel ağrısı nedeni ile doktora gidenlerin yüzde 10'unda görülüyor. Bel kayması bel fıtığı ile birbirine benzer şikayetler gösterir bu nedenle kişilerce birbirine karıştırılmamalıdır. Hareket etmemizi sağlayan, vücuda dış etkilere karşı direnç ve dayanaklılık veren, kemiklerden oluşan bir yapı iskelet sistemidir. Bizi taşıyan da omurga kemikleridir.

Omurga kemikleri iç yüzeyleri ve dış yüzeyleri bir çizgi halinde giderler ve birbirinin tam üstünde olacak şekilde birbirlerini takip ederler. Bir omurga kemiğinin, komşu omurganın üzerinde kaymasına ''Spondilolistezis'' yani halk arasındaki bilinen adıyla bel kayması denir. Bu durum yani omurganın yer değiştirmesi, spinal kanalı daraltarak, sinire bası nedeni ile nörolojik semptomlara yol açar” dedi.

Bel kaymasının doğuştan olabileceği gibi bir düşme, kaza veya ağır doğum sonucunda da meydana gelebildiğini ifade eden Dr. Bıkmaz,

“Doğuştan olan bel kayması gençlerde daha çok görülür, 40 yaş üzerinde ise travma sonucu ya da kemik erimesine bağlı mikrokırıklar sonucu oluşabilir. Omurgamızın herhangi bir bölgesinde gelişebilecek bu durumun en sık meydana geldiği yer, bel omurlarının bulunduğu bölgedir. Bel kayması bir ömür boyu sabit kalabilir veya hayatımızın bir döneminde hareketli hale gelebilir. Bayanlarda özellikle menopoz sonrası ya da erkeklerde de kemik erimesi sonrası bu kayma aktif hale gelir ve daha hareketli olmaya başlar” diye konuştu.

Bel kayması belirtileri nelerdir?

Dr. Kerem Bıkmaz, bel kaymasının belirtilerini şöyle sıraladı: “Bel ile birlikte her iki bacakta ağrı, uyuşukluk ve yanma hissi, bacaklarda hissizlik, adale gerginliği, güçsüzlük, bel eğiminde artış veya yürümede aksaklık, geceleri bacaklara sık sık kramp girmesi ve sık sık tutulması.”

Bel kayması tanısı konulduktan sonra bu bel kaymasının hareketli olup olmadığına bakıldığını kaydeden Dr. Bıkmaz, “Bel kayması oluşmuş ve de hareketsiz bir halde ise buna mutlaka müdahale edilmesi gerekmez. Ancak bel kayması hareketli ise hastanın mutlaka ameliyat olması gerekir. Yoksa bu hareketli olan bel kayması hastanın hayatını birçok yönden çekilmez hale getirir” şeklinde konuştu.