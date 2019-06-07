Bel ağrısı veya bel altında oluşan kalça ağrıları yaygın rahatsızlıklardan. Kireçlenme, çarpma, ters hareketler, şişmanlama ve hareketsiz yaşam diz, kalça ve bel ağrılarına yol açabiliyor. Ancak bu ağrılardan en çok kalça ağrısı ile bel fıtığı birbirine karıştırılıyor. Peki bel fıtığı ile kalça ağrısı nasıl ayırt edilir? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. M. Yavuz Çırpıcı anlattı.

Kalça ağrısı ve bel fıtığının birbirine karıştırıldığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. M. Yavuz Çırpıcı hem hasta hem de hekim açısından teşhis ve tedavideki önemine değindi.

Yaş faktörü

İleri yaşlarda belde kireçlenme ve bel fıtığından kaynaklanan ağrıların kalçaya da yayıldığını ve kalça ağrısı ile karıştırılabildiğini söyleyen Op.Dr. M. Yavuz Çırpıcı şöyle konuştu:

"Özellikle kalça ve bacağa yayılan ağrı yakınması olan bel fıtığı hastalarında, fıtık ameliyatı sonrası kalça ağrıları devam ediyor. İkisi için de birbirinden farklı tedaviler uygulanması gerekiyor. Kalça eklemi, uyluk kemiğinin üst ucu ile leğen kemiği arasındaki eklemdir.

Kalça ağrısı neden olur?

Kalça ağrısı; yumuşak doku, kasların ve tendonların birbirine sürtmesi, aşırı gerilmesi, ödem ve iltihaplarından, eklem daralmasına bağlı kemiklerin arasındaki sürtünmeden, kireçlenmeden, iltihaplı romatizma, gelişimsel kalça displazisi (doğuştan kalça çıkığı) geçici eklem zarı iltihabı veya travma kaynaklı olabiliyor.

Hastalar kalça ağrısını kaba etlerindeki ağrıyı ifade etmek için kullansalar da kalça ekleminin ağrısı kasıkta ve uyluğun ön yüzünde, hatta dizde de hissedilebiliyor."

Op.Dr. M. Yavuz Çırpıcı “Günlük yaşam aktivitelerimizi rutinimiz dışında fazla yaptığımızda, sık sık eğilip doğrulduğumuzda, merdiveni özellikle ağır bir yük taşırken kullandığımızda, ert zeminde uzun süre yüründüğünde herkeste ağrı olabiliyor. Eğer ağrı gece uykusundan uyandıracak kadar şiddetliyse ve dinlenmeyle geçmiyorsa bir uzmana o zaman başvurmak gerekir.

En çok görülen şikâyetler; istirahat edildiği halde geçmeyen ağrı, eklemden aşırı çıtırtı sesi gelmesi, topallama veya hareket kısıtlılığıdır. Bu şikâyetlerle gelen hastanın grafisini çektiğimizde eklemdeki daralma, kıkırdak yüzeylerdeki harabiyet ya da oluşan osteofit dediğimiz kemiksi çıkıntılara göre eklem probleminin derecesi belirlenir.

Tedavi seçeneklerimizi; hastanın yaşı, cinsi, hobileri, yaptığı işler ve eklemin belirlenen harabiyet derecesine göre belirleriz” dedi.