Bel ağrısını doğal yöntemlerle anında kesin!

Monoton hayatlar ve oturarak çalışılan işler sayesinde,günlük yaşantıyı çokça etkileyen ağrılardan biri, bel ağrısı. Belinizde bir ağrı belirdiğinde bütün vücudunuzun bu duruma kilitlendiğini hissedebilirsiniz.

Yapılan araştırmalara göre; ağır bir yük kaldırdığınızda, hareketsiz bir çalışma hayatına bağlı kaldığınızda, yanlış şekilde uyuduğunuzda ya da sigara tükettiğinizde bel ağrısı çekmeniz mümkün.

Bununla birlikte ağrının azaldığını düşünerek, kambur vaziyette ya da eğik şekilde durmakda "duruş bozuklukları"nı beraberinde getirir. Dolayısıyla doğru egzersizi yaparak, bu ağrıların geçmesine katkı sağlamalı ve kemiklerinizi rahatlatmalısınız.

Bel ağrısının geçmesi için ne yapmalı?

3 yemek kaşığı kırkkilit bitkisini kuru haliyle alıp, 1 bardak su içerisinde kaynatın. Ardından soğumaya bırakın ve derin bir kaba aktarın. Bir kişinin yardımıyla bu uygulamayı yapmalısınız. Bu kişi, demlenmiş suyu ılıtıp, ense kökünden kuyruk sokumuna kadar, elini her daldırışında hafif hareketlerle bu suyu sürmelidir. Bu kürü günaşırı yapmalısınız.

Bir gün uygulayıp diğer gün ardıç yağı uygulaması yapın. 1 ay boyunca bu şekilde devam edin ağrılarınızın, ayın yarısında azaldığını hissedeceksiniz. Bunun yanı sıra, doktorunuzun vermiş oduğu ilaçları ve egzersizleri ihmal etmeyin. Hareket etmemek belinizi iyileştirmez. Aksine hareket ettikçe eski halinize dönmeniz hızlanacaktır.