Beklenmedik gelişme! TRT dizisi final kararı aldı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, son final yapan yazlık dizisi kervanına Senbi Kalbime Sakladım eklendi.

Bu sezon yazlık diziler beklenen performansı gösteremedi. Final yapan projelere bir yenisi daha eklendi.

Başrollerini yıldız isimler Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı Seni Kalbime Sakladım, 7. bölümde ekrana veda edecek. Şenol Sönmez’in oturduğu dizide Gökçe Akyıldız, Osman Alkaş, Mehtap Bayri, Gülseren Gültunca ve Elçin Afacan da rol alıyordu. “Seni Kalbime Sakladım”da Zeynep ve Civanmert’in aşkı ekrana taşınıyordu.

Bu sezon atv’nin Süreç Film imzalı dizisi “Sevmek Zamanı, Fabrika Yapım – Öner Arslanel’in imza attığı “İçimizdeki Ateş” ve son olarak FOX’un “Gizli Saklı” dizileri erken final yapmıştı.