Beklenmedik bir şekilde ele geçirdi Ukrayna'dan Rusya'ya büyük şok

Ukrayna askerleri, Rusya’nın Kursk bölgesinde Rus yapımı Volnorez elektronik harp sistemini ortaya çıkardı. Bu bağlamda Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov’un Facebook’tan yaptığı paylaşıma göre ‘Volnorez” ve sisteme ait belgeler birlikte bulundu. Söz konusu belgeler, sistem ile ilgili teknik bilgiler içermekte.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Rus yapımı olan ve geçtiğimiz yıl tanıtılan Volnorez (Dalgakıran) anti-drone sistemi, Rus Ordusu tarafından şu anda Ukrayna çatışma sahası içerisinde aktif olarak kullanılıyor. Rusya’nın bu sofistike elektronik savaş sistemini T-80BMV ana muharebe tanklarına monte ederek sahada Ukrayna’ya karşı kullanmakta olduğu biliniyor.

Volnorez, Rusya’nın İHA tehditlerini etkisiz hale getirmek için tasarlanan İHA karşıtı teknolojisindeki en son gelişmeyi temsil etmektedir. Aynı zamanda bu sistem Rusya’nın savunma cephaneliğindeki en gelişmiş ve gizli sistemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Yakın zamanda Ukrayna’da Rus tankları üzerinde konuşlandırılması, Rusya’nın Ukrayna İHA’larının artan etkinliğine karşı koymaya çalıştığı modern savaştaki stratejik öneminin altını çizmektedir.

Elektronik harp sistemi Volnorez, başta tanklar olmak üzere askeri araçları FPV kamikaze drone tehdidinden korumak için geliştirilmiş bir anti-drone teknolojisidir. Sistem, drone ile operatörü arasındaki kontrol sinyallerini bozan radyo frekansı paraziti yayarak çalışmaktadır. Örneğin bir FPV drone, Volnorez ile donatılmış bir araca yaklaştığında sistemin çalışma prensibine bağlı olarak bağlantıyı kaybeder ve bataryası bitene kadar inmeye ya da havada asılı kalmaya zorlanır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sistemin FPV dronlar tarafından kullanılan çeşitli frekanslarda çalışabilmesi, özellikle Ukrayna’da devam eden çatışma bağlamında, elektronik savaşta çok yönlü ve önemli bir araç olmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan sistemin diğer sistemlere başarılı bir şekilde entegre olması elektronik savaşın gidişatını olumlu yönde etkileyecek en önemli unsurlardan biri olmaktadır.

Rusya’nın Volnorez anti-drone elektronik harp sisteminin Ukrayna birlikleri tarafından keşfedilmesi, çatışmanın her iki tarafı için de önemli sonuçlar doğurabilir. Rusya için bu durum, en gelişmiş ve gizli karşı-drone teknolojilerinden birini açığa çıkararak potansiyel bir güvenlik ihlalini temsil etmektedir. Ukrayna içinse bu sisteme erişim sağlamak değerli bir istihbarat ve potansiyel olarak karşı önlemler geliştirme ve hatta teknolojiyi kendi savunmaları için yeniden kullanma becerisi sağlayacaktır.