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Bekir Pakdemirli görevi Veysel Eroğlu'ndan devraldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yeni sistemin hakkını vereceklerini belirtti.

10 Temmuz 2018 Salı 20:09
Bekir Pakdemirli görevi Veysel Eroğlu'ndan devraldı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, makamda düzenlenen devir  teslim töreninde, görevini Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye devretti.

Pakdemirli, Türkiye'de yeni bir sistemin başladığına dikkati çekerek,  verdikleri oylar nedeniyle millete, kendisine bu görevi layık görmesi nedeniyle  de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Eroğlu'na birikimlerini ve tecrübelerini aktarmasından dolayı teşekkür  eden Pakdemirli, "Sayın Bakanım burayı bırakmak yok, elinizi, gözünüzü bizim  üzerimizden eksik etmeyeceksiniz, sizin tecrübelerinizden faydalanacağız. Sizden  öğreneceğimiz çok şey var, size soracağımız çok şey olacak." dedi.

Pakdemirli, önümüzdeki günlerde tarım ve orman alanlarına ilişkin  ilgili birimlerden gerekli bilgileri alacaklarını dile getirerek, "Bugün millet  bizden yeni bir söz, yeni projeler bekliyor. Mevlana ne demiş, 'Dün dünde kaldı  cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Millet teveccüh etti, biz de yeni  sistemin mutlaka hakkını vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı yerlilik  ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarımızı 2023'e, 2053'e, 2071'e  inşallah taşıyor olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin petrol ve altın kaynakları anlamında çok zengin olmadığını  ancak bereketli toprakları ve nadir bir bitki örtüsü bulunduğunu dile getiren  Pakdemirli, kaynakların verimli ve adil kullanımını sağlamak için çalışacaklarını  belirtti.

Pakdemirli, Türkiye daha büyük bir ülke olacaksa ufka da bakılması  gerektiğine işaret ederek, "Sadece kendimize değil, dünyadaki bütün mazlumları  kucaklayacak şekilde hizmet etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımız her seferinde 'Dünya  beşten büyüktür' diyor. Biz de hem ülke çapında hem de küresel ölçekte bu işin  takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ GÜLSÜN"

Yeni dönemde bürokrasinin de daha atak olması gerektiğini aktaran  Pakdemirli, "Geçmiş başarıların üzerine mutlaka bizim de bir şeyler koymamız  lazım. Büyük işler büyük takımlarla yapılıyor. İnşallah el ele, yan yana iyi  işler yapacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Hanım arabada bir slogan  buldu, benim de hoşuma gitti. 'Çiftçimizin yüzü gülsün, çocuklarımız ormanlarla  büyüsün' diyoruz."

"SİZE BİR MEKTUP VERECEĞİM"

Eroğlu da tarım ve ormancılığın Türkiye ekonomisindeki en önemli  sektör olduğunu söyledi. Tarım olmadan gıdanın olmayacağını dile getiren Eroğlu,  yakın bir gelecekte Türkiye'deki en önemli sektörlerin başında gıda üretimi ve  güvenliğinin geleceğini ifade etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı dört yatırımcı kuruluş olduğunu  aktaran Eroğlu, bunlardan en büyüğünün Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olduğunu  dile getirdi.

Erdoğan'ın talimatıyla 2003'te DSİ Genel Müdürü olarak göreve  başladığını anımsatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk defa yap-işlet-devret sisteminin önünü açarak su  kullanma anlaşması projeleriyle baraj ve hidroelektrik santrali yapımını özel  sektöre açtık. DSİ büyük barajlar inşa etti. Şu anda dünyada en çok baraj ve  gölet inşa eden bir kurum olarak tarihe geçtik. 525 baraj, bin göletle bir destan  yazdık. Ayrıca 518 hidroelektrik santrali yaptık."

"Türkiye'nin su meselesini kökünden çözdük." diyen Eroğlu,  Türkiye'deki illerin su problemini 2060, 2071 yılına kadar çözdüklerini bildirdi.

Eroğlu, şu ana kadar 6,5 milyon hektar araziyi sulamaya açtıklarını,  bu hamle ile Türkiye'de tarımın şaha kalktığını anlattı.

Ormanlara dikilen gelir getirici türlerin gelirinin 49 yıllığına  vatandaşlara verildiğini ama vatandaşların kendisinden bu sürenin uzatılmasını  istediklerini ifade eden Eroğlu, sürenin uzatılması için 2067 yılında Bakan  olacak kişiye mektup yazdığını belirtti.

Eroğlu, "Size bir mektup vereceğim, bu mektubu sizden sonraki bakana  da teslim edeceksiniz. Bu mektup 2067 yılındaki bakana teslim edilmek üzere elden  ele verilecek. Ben vatandaşlara söz verdim." dedi.

Eroğlu, daha sonra mektubu Pakdemirli'ye teslim etti.

Eroğlu, Pakdemirli'ye bir mermer şadırvan, Pakdemirli de bir vazo  hediye etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:09
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