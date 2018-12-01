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Bekir Aksun kimdir nerelidir?

Bekir Aksun MHP Erzincan belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra Bekir Aksun’un kim olduğu araştırılıyor. Erzincan MHP belediye başkan adayı olan Bekir Aksun kimdir? Bekir Aksun ve kaç yaşında? İşte Bekir Aksun hayatı ilişkin bilgiler

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:25
Bekir Aksun kimdir nerelidir?

Bekir Aksun MHP Erzincan belediye başkan adayı olarak açıklanmasından sonra Bekir Aksun’un kim olduğu araştırılıyor. Erzincan MHP belediye başkan adayı olan Bekir Aksun kimdir? Bekir Aksun ve kaç yaşında? İşte Bekir Aksun hayatı ilişkin bilgiler

1967 yılında Erzincan’da doğan Bekir Aksun, ilk orta ve lise eğitiminin ardından Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulunu 1987 yılında tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik yaptıktan sonra 2006 yılında ticarete atıldı. MHP’de il yönetim kurulu üyeliği il başkan vekilliği İl Başkanlığı ve üst kurul delegeliği yapan Aksu evli ve 3 çocuk babası.

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:25
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