Bekçiyi şehit eden alkollü sürücünün bahanesi “Yok artık” dedirtti

Alkollü araç kullanıp uygulama noktasında durmayan ve çarptığı gece bekçisinin ölümüne neden olan sürücünün 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

21 Mayıs 2021’de İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında Bağcılar istikametinden gelen Önder Çınar yönetimindeki araç, uygulama noktasında durmadı ve olay yerinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Kansu Turan ile Kadir Aykutluğ’a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle denetim noktasındaki iki bekçi, yola savruldu.

Bekçilerden Kansu Turan'ın diz altından sol bacağı koparken, Kadir Aykutluğ'un çeşitli yerlerinde kesikler ve yırtıklar oluştu.

Sürücünün kaçtığı otomobil ise caddedeki aydınlatma direğine de çarparak, yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de sürücü Önder Çınar'ı kaza sonrası gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen Çınar'ın, 1,55 promil alkollü olduğu belirtildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan bekçilerden Kansu Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Alkollü sürücü Önder Çınar ise emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İddianame

Feci kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Önder Çınar’ın kendisine ‘dur’ ikazı yapan memurlardan kaçtığı, hızını azaltmadan geçici olarak trafiğe kapalı alana girdiği belirtilerek, 1’inci dereceden asli kusurlu olduğu açıklandı.

43 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

İddianamede incelenen kamera kayıtlarına da yer verilerek “Aracın uygulama noktasına hızlı bir şekilde girdiği ve önce dubalara ardından ise görevli memurlara çarptığı, ölen Kansu Turan’ın kopan bacağının yaklaşık 100 metre ileriye gittiği” ifadeleri kullanıldı.

İddianamede sanık Önder Çınar’ın ‘olası kasıtla öldürme’ ve ‘olası kasıtla öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Önder Çınar’ın yargılandığı davada mütalaa da açıklandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Önder Çınar SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Önder Çınar’ın vefat eden Kansu Turan’a yönelik ‘olası kastla öldürme’ suçunu işlediğini belirterek 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Çınar’ın Kadir Aykutluğ’a yönelik ise ‘kasten yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Önder Çınar’ın toplamda 20 yıl 4 aydan 26 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

“Kazanın olduğu gece çok karanlıktı, görmedim”

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Önder Çınar “Ben kimseye bilerek isteyerek çarpmadım çok üzgünüm bu üzüntünün acısını halâ üzerimde hissediyorum. Kazanın olduğu gece çok karanlıktı, görmedim. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. İnsanlara bir kastım yok. Beraatımı talep ederim.” dedi.

Şehit bekçi Kansu Turan’ın annesi Hatice Turan ise “En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bana geçmiş olsun demesinler, geçmiyor.” şeklinde konuştu.

Olayda yaralanan Kadir Aykutluğ da “Sanık kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir. Araç bana da çarptı. Ben aracın üzerinden takla attım. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.