Çarşı ve Mahalle bekçisi olmak isteyen adaylar 17 Temmuz’da yazılı sınava girdi. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak edilmeye başlandı.

Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. 7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı. Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi. 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları 5 Ağustos 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden açıklanacak.