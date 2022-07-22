Bekçilik sınav sonuçları 2022 | Bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı'na giren 109 bini aşkın kişi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçilik sınav sonuç ekranı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na girenler sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı.
Bekçilik sınav sonuçları 2022 | Bekçilik sınav sonucu sorgulama ekranı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı 17 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınav 7 ilde 12 merkezde yapıldı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına 109 bin 168 aday katıldı. 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları 5 Ağustos 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi üzerinden açıklanacak.