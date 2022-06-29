Çarşı ve mahalle bekçiliği yapmak isteyenler 'Bekçilik Sınava' başvuru işlemlerini 28 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde yaptı. Sınava girecek olanlar ise sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

Bekçilik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı ne zaman yayınlanacak?

250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağının duyurulmasının ardından nisan ayında sınav başvuru işlemleri başladı. Başvurular 13 Mayıs'ta sona erdi ve geri sayım başladı.2022/1 Bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022'de meb.gov.tr üzerinden yayımlanacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

Bekçilik sınavı nasıl uygulanacak? Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan ‘Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler’ doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde meb.gov.tr ve/veya odsgm.meb.gov.tr ile pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.