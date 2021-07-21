Bekçilerimiz sayesinde gözümüz arkada kalmıyor
Haziran 2018'de göreve başlayan ve suç olaylarının önemli ölçüde düşmesine neden olan bekçiler, Kurban Bayramı'nda da vatandaşın güvenliği için sokaklarda görevlerinin başında. 9 günlük Kurban Bayramı tatili fırsatıyla, ailesini ziyarete giden ya da ailesi ile birlikte tatile çıkan birçok vatandaş, “Bekçiler sayesinde gözümüz arkada kalmıyor” diyor.
Oğuzhan Gültekin Ankara
Kurban Bayramı’nı yaşadığı büyükşehirden kasabadaki ailesini ziyarete giden İsmail Baki, “Son üç yıldır bekçilerin sokaklarda olmasından dolayı rahat uyuyoruz. Özellikle yazın park ve bahçelerde oturamıyorduk. Hırsızlık ve adli olaylar azaldı. Bu bayram içim rahat bir şekilde ailemin yanına ziyarete geldim” dedi. Selim Dağdeviren ise “Sağolsunlar sayelerinde cadde ve sokaklar daha güvenli oldu. Dışarıda gezdiğimiz zaman eskisi gibi temkinli gezmiyoruz. Çocuklarımızı dışarı bıraktığımız zaman içimizde kuşku, şüphe yok. Allah bu sistemi tekrar hayata geçirenlerden razı olsun” diye konuştu.