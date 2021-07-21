Bekçilerimiz sayesinde gözümüz arkada kalmıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kurban Bayramı’nı yaşadığı büyükşehirden kasabadaki ailesini ziyarete giden İsmail Baki, “Son üç yıldır bekçilerin sokaklarda olmasından dolayı rahat uyuyoruz. Özellikle yazın park ve bahçelerde oturamıyorduk. Hırsızlık ve adli olaylar azaldı. Bu bayram içim rahat bir şekilde ailemin yanına ziyarete geldim” dedi. Selim Dağdeviren ise “Sağolsunlar sayelerinde cadde ve sokaklar daha güvenli oldu. Dışarıda gezdiğimiz zaman eskisi gibi temkinli gezmiyoruz. Çocuklarımızı dışarı bıraktığımız zaman içimizde kuşku, şüphe yok. Allah bu sistemi tekrar hayata geçirenlerden razı olsun” diye konuştu.

