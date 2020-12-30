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Gündem Bekçi alımlarında askerlik şartı kalkacak mı?
Gündem

Bekçi alımlarında askerlik şartı kalkacak mı?

Bekçi alımlarında askerlik şartı kalkacak mı? Bekçi alım şartları nelerdir? Bekçi alımları ne zaman yapılacak? Yeni yılda bekçi alımlarının yapılması bekleniyor. Bekçi adayları bekçi olabilmek için aranan şartları araştırırken askerlik şartının kalkıp kalkmayacağını soruşturuyor. Peki, Bekçi alımlarında askerlik şartı kalkacak mı? Bekçi alım şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:37:00 -
Bekçi alımlarında askerlik şartı kalkacak mı?

2021 yılı içerisinde bekçi alımlarının gerçekleşeceği öngörülüyor. Alımların çok büyük çoğunluğu büyükşehirlerde yapılmaktadır. Toplamda 100 bin bekçi alımının 2021 yılında yapılacağı tahmin ediliyor.

Bekçi alımlarında askerlik şartı kalkacak mı?

Bekçi alımlarında askerlik şartı yer almaktadır. Fakat adaylar bu şartın kalkmasını talep ediyor. Ancak yetkililer bu şartın korunması yönünde ortak fikre varmış durumdalar. Askerlik şartının yanı sıra bekçi alımlarında bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şu şekilde;

-18 yaşından büyük olunması gerekir.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı ve 31 yaşından gün almamış olunması gerekir.

-En az 167 cm boyunda olunmalı ve beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olması gerekir.

-Başvurduğu ilde en az 1 yıl ikamet ediyor olması gerekir.

-En az lise ve dengi okul mezunu olmalı.

-Askerlik yapmış olması gerekir.

-Kendisinin veya evli ise eşinin kötü şöhret ile tanınmıyor olması gerekir.

-Sicili temiz olmalı.

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