2020 yılında etkisinini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle bekçi alımları ertelenmişti. 2021 yılında ihtiyaca göre 100 bin personel alımı yapılacak. Bekçi alımları için uzun süredir bekleyen adaylar ise kendileri için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor.

Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü henüz 2020-2021 bekçi alımlarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Konuyla ilgili detaylar paylaşıldığında haberimizde olacaktır.

Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.

Bekçiler, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle ve devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarında belirtilen sağlık, yaş, eğitim ve fiziki yeterlilik gibi şartları sağlaması bekelencek.

Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı. Yeni bir duyuru yapıldığında haberimizde yer vereceğiz. Bekçi olmak isteyenlerin bir diğer merak ettiği konu ise bekçiler ne kadar maaş alıyor sorusunun cevabı oldu.

Bekçi maaşları ne kadar?

İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL

Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.

Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.