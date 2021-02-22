Bekçi alımı sözlü mülakatlar ne zaman? 400 bekçi alımı ne zaman?

Bekçilik mülakatlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Polis Akademisi tarafından İstanbul'a yapılacak olan 400 bekçi alımı için süreç tüm hızıyla devam etmekte. Bekçilik alımları için düzenlenen yazılı sınavın sonuçları açıklandı. Yazılı sınavın sonuçlarının belli olmasından sonra başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavı için hazırlanıyor. Bu aşamanın ardından ise sözlü mülakatlar yapılacak.

Bekçilik mülakatları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında bekçilik yazılı sınavı 20 Ocak tarihinde yapılmıştı. Bu sınavın sonuçları 15 Şubat tarihinde belli oldu. Sonuçlara göre başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan fiziki yeterlilik sınavı için hazırlıklara başladı. Adaylar bir yandan sınavın yapılacağı tarihi merak ederken diğer yandan sözlü mülakatların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Bekçi alımı sözlü mülakatlar ne zaman?

Bekçi alımı sözlü mülakatlar ne zaman?

Sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına ardından da sözlü mülakatlara alınacak. Ancak mülakatların yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.