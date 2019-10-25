Bekçi alımı İŞKUR başvuru Bekçi alımı 2019 başvuru İŞKUR iş ilanları yakından takip edilmekte. 25 Ekim İŞKUR iş ilanları yayınlandı. İŞKUR personel alımı güncel iş ilanına göre, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Edirne, Manisa ve Kırşehir’de bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

Bekçi alımı 2019 başvuru İŞKUR iş ilanları yakından takip edilmekte. 25 Ekim İŞKUR iş ilanları yayınlandı. İŞKUR personel alımı güncel iş ilanına göre, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Edirne, Manisa ve Kırşehir’de bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Türkiye genelinde iş arayışı olan vatandaşlar için İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden farklı firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapılacaktır. İŞKUR Bekçi Alım İlanları İçin Tıklayın.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.