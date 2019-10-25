Bekçi alımı İŞKUR başvuru
Bekçi alımı 2019 başvuru İŞKUR iş ilanları yakından takip edilmekte. 25 Ekim İŞKUR iş ilanları yayınlandı. İŞKUR personel alımı güncel iş ilanına göre, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Edirne, Manisa ve Kırşehir’de bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.25 Ekim 2019 Cuma 15:04
Bekçi alımı 2019 başvuru İŞKUR iş ilanları yakından takip edilmekte. 25 Ekim İŞKUR iş ilanları yayınlandı. İŞKUR personel alımı güncel iş ilanına göre, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Edirne, Manisa ve Kırşehir’de bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir.
Türkiye genelinde iş arayışı olan vatandaşlar için İŞKUR üzerinden yeni ilanlar yayımlandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden farklı firma ve şirketlerde görevlendirmek üzere bekçi alımı yapılacaktır. İŞKUR Bekçi Alım İlanları İçin Tıklayın.
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